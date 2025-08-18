Keihäänheiton olympiavoittaja pakeni julkisuutta Tshekkiin

Pariisin olympialaisissa keihäänheiton kultaa juhlinut japanilainen Haruka Kitaguchi valmistautuu Tokion MM-kisoihin pienessä tshekkiläiskaupungissa.

Kitaguchi on kotiutunut Domazliceen, johon hän päätyi tavattuaan tshekkiläisvalmentaja David Sekerakin Suomessa vuonna 2018.

– Pystyn keskittymään täällä harjoitteluun. Sää on myös täällä parempi kuin Tokiossa, jossa on minulle liian kuumaa, Kitaguchi kertoi AFP:lle.

Sekerak oli pistänyt merkille japanilaisen tämän voitettua nuorten maailmanmestaruuden vuonna 2015.

– Hän on iso nainen, ja näin hänessä potentiaalia, Sekerak kertoi.

Kitaguchi yllätettiin heti, kun hän ensimmäistä kertaa meni maahan, josta muun muassa olympiavoittaja Jan Zelezny on kotoisin.

– Valmentaja sanoi, että tänään heitän hänen ystävänsä kanssa. Siellä oli Barbora Spotakova. Se oli kiva kokemus, sillä hän on idolini, Kitaguchi kertoi.

Tshekkiläinen Spotakova voitti olympiakultaa keihäänheitossa vuosina 2008 ja 2012.

Olutta ja jäätelöä paineisiin

Sekerakin valmennuksessa Kitaguchi on voittanut MM- ja olympiakullan lisäksi kaksi Timanttiliigan osakilpailua.

Hyväntuulisella japanilaisella tavoitteena on ylittää 70 metrin raja, josta hän on jäänyt uransa parhaalla kaarella reilut 2,5 metriä. Sen saavuttamiseksi Sekerak ja Kitaguchi pyrkivät eroon "hassuista ajatuksista", joita kaksi arvokisamitalia ja niiden tuoma julkisuus aiheuttivat etenkin kotimaassa.

Tshekkiläistä olutta ja gulassia rakastava japanilainen rentoutuu valmentajansa seurassa.

– Se auttaa häntä, kun käymme oluella ja syömme hyvää ruokaa tai jäätelöä yhdessä, Sekerak sanoo.

Tällä kaudella japanilainen on jäänyt parhaasta tuloksestaan ja on maailmantilastoissa kuudentena tuloksella 64,63. Sekerak on tärkeä tuki Kitaguchille kisoissa.

– Hän on joka kisassa tukenani. Hän auttaa minua heittämään pitkälle, Kitaguchi sanoo.

Kotikisat aiheuttavat jännitystä ja innostuneisuutta urheilijassa, josta on muovattu kisojen mainoskasvo.

– Toivon näyttäväni parasta Tokiossa, kun ihmiset kannustavat minua. Siitä tulee hieno muisto minulle, Kitaguchi päättää.