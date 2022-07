Topi Raitanen lataa itselleen kovan tavoitteen MM-kisoihin – "Olen ennätyskunnossa"

Raitanen on ollut jo hyvän tovin Pohjois-Amerikassa valmistautumassa MM-urakkaansa. 26-vuotias Raitanen leireili kolme viikkoa korkealla, ja kisapaikalla Eugenessa estejuoksija on ollut jo lähes viikonpäivät. Valmistautuminen on sujunut hyvin.