Suomeen jopa mitalisadetta yleisurheilun EM-kisoista? MM-kisat ja tilastot lupaavat menestystä monelle urheilijalle

Suomella on Euroopan kauden tilastoissa kolmen joukossa kaksi urheilijaa. Kristiina Mäkelä on kolmiloikkatilastossa jaetulla toisella sijalla ennätystuloksellaan 14,48. Oliver Helander on keihäänheiton tilastossa niin ikään toisena ennätystuloksellaan 89,83.