Toistaako Wilma Murto Mika Halvarin MM-tempun Glasgow'ssa? Mitalitavoitteen yllä harmaita pilviä

Glasgow'n MM-halleihin Murto lähtee myös mitalisuosikkina, vaikka onkin maailmantilastossa tällä hetkellä vasta sijalla kuusi. Tilaston kärjessä on todella tiukkaa ja kärkiseitsikko on vain kuuden sentin sisässä. Murron lisäksi mitalista MM-kisoissa tilastojen perusteella tiukimmin kamppailevat Molly Caudery, Aliza McCartney, Alysha Newman, Bridget Williams, Sandi Morris ja Katie Moon.

Seiväshypyn maailmantilasto tänä vuonna

Vaikka varsinaista piikkitulosta ei suomalainen olekaan tällä kaudella hypännyt, on hän tilastojen mukaan varmimmassa ja parhaassa kunnossa koskaan. Murron hallissa hypättyjen kilpailujen keskiarvo on tältä talvelta jäätävän kova 477,5, kun se viime hallikaudella oli noin 15 senttiä heikompi. Parempi keskiarvo on vain Cauderylla, 482,25 ja Morrisilla, 478,5.

Murto itse on sanonut jo tammikuun alusta lähtien, että tavoittelee MM-kisoista mitalia. Terveen itsevarmat puheet mitalista ovat myös realistisia, eikä kullasta puhuminenkaan ole tuulesta temmattua, sillä Murto on tänä talvena yrittänyt SE-korkeuksista useaan otteeseen. Esimerkiksi Turun ystävänpäivän kilpailussa Murto oli jo korkealla riman yläpuolella yrittäessään ylittää rimaa korkeudesta 486, mutta tippui alas tullessaan hieman riman päälle.

Muut suomalaiset

Murron lisäksi suomalaisten menestysmahdollisuudet Glasgow'n MM-halleissa ovat ohuet, vaikka Suomen joukkueessa on mukana viime vuosien EM-hallimitalisteja. Viime vuoden EM-hallien kultamitalisti Reetta Hurske juoksee pika-aidat, ja vuoden 2021 60 metrin EM-hopeanainen Lotta Kemppinen on mukana 60 metrillä. Tämän kauden tulokset ovat kuitenkin osoitteet, että finaalipaikkakin vaatisi melkoista venymistä.

Hurske on juossut tänä talvena parhaimmillaan ajan 7,99, kun hänen Suomen ennätyksensä viime vuodelta on 7,79. Kemppinen sen sijaan on juossut tällä kaudella ajan 7,25, kun hänen kolmen vuoden takainen Suomen ennätyksensä 60 metrillä on lähes sekunnin kymmenyksen parempi 7,16.