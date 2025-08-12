Raju takaisku: Yleisurheilutähden MM-kisat vaarassa

Julien Alfredia ei nähdä Timanttiliigan elokuun kisoissa Sleesiassa ja Lausannessa./All Over Press
Julkaistu 12.08.2025 14:50
Toimittajan kuva
Antti Rämänen

antti.ramanen@mtv.fi

Pikajuoksutähti Julien Alfred on jättäytynyt pois Timanttiliigan loppukauden kilpailuista.

Lausannen kisajärjestäjien mukaan saintlucialainen Alfred kärsii loukkaantumisesta, joka estää kilpailemisen Timanttiliigan kauden viimeisissä kisoissa Sleesiassa, Lausannessa ja Zürichissä.

Vamman laadusta ei toistaiseksi ole tarkempaa tietoa. 24-vuotiaan Alfredin osallistuminen syyskuun Tokion MM-kisoihin on niin ikään vaakalaudalla.

Alfred on tällä hetkellä 200 metrin maailmantilaston ykkönen heinäkuussa Lontoossa juoksemallaan ajalla 21,71. Satasella hän on tilastokakkonen kesäkuussa Tukholmassa syntyneellä tuloksella 10,75.

Julien Alfred on 100 metrin olympiavoittaja vuoden takaa Pariisin kisoista. 200 metrillä hän saavutti olympiahopeaa.

