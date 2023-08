Suomen MM-mitalisaaliista kova linjaus – yllätysnimi Oliver Helanderin edellä: "Pala kakkua"

Wilma Murto on Järvisen papereissa varma mitalisti, jos hallitseva Euroopan mestari vain suorittaa omalla tasollaan. Tämän kauden maailmantilastossa kolmantena olevan Murron Järvinen nostaa kultakamppailuun tilastokärki Katie Moonin kanssa.

– Meillä on yksi mitalisti ja yksi pienet saumat omaava mitaliehdokas. Toki potentiaalia on, ja nyt puhun siis Helanderista, Järvinen lataa.

Hieman yllättäen Oliver Helanderia varmemmaksi pistesijaurheilijaksi Järvinen nostaa moukarinheittäjä Silja Kososen.

– Pidän itsestään selvänä, että Silja Kosonen menee kahdeksan joukkoon. Oliver Helanderin kohdalla on enemmän kysymysmerkkejä, Järvinen pohtii.

– Helander on isompi kysymysmerkki, kun karsinnasta pitää mennä jatkoon. Ja finaalissa vielä kahdeksan parhaan joukkoon. Ne stepit eivät välttämättä ole niin yksinkertaisia. Siljalle ne ovat ihan pala kakkua.

Kososen kohdalla perustelut ovat erittäin ymmärrettävät. Nuori moukarinheittäjä on paukuttanut tällä kaudella todella varmaa tulosta. Hän on heittänyt 15 kilpailua, joista 14:ssä leka on lentänyt yli 70 metrin. Ainoa alle 70 metrin kisatuloskin lensi lukemiin 69,98, joten tuloskunto on rautainen.

Kososen tämän kauden kilpailujen keskiarvo on hulppeat 72,16. Kososen keskiarvotulos olisi riittänyt viime vuoden MM-kisoissa sijaan seitsemän, jonka Kosonen itse asiassa saavuttikin. Eugenessa Kosonen heitti 70,81. SE-tuloksella olisi viime MM-kisoissa kiilattu neljänneksi, ja mitali kairattiin lopulta tuloksella 74,86.

Huomionarvoista on, että kesän edetessä entinen SE-nainen on vain parantanut otteitaan. Oma ennätys on parantunut tällä kaudella kaksi kertaa. Ensin se koheni lukemiin 73,50 ja tämän hetken Kososen ennätys kirjataan 73,78. Se jää Krista Tervon SE-lukemista 62 senttiä.

– Jos halutaan miettiä yllätysmahdollisuuksia, niin pamauttaa SE:n finaalissa ja sillä saatetaan taistella mitalista.

Kahdeksan joukkoon ei tunkua

Viime vuoden EM-kisojen kaltaista supermenestystä on Suomen joukkueelta turha toivoa, sillä tulostaso on MM-kisoissa vain yksinkertaisesti niin kova. Järvinen on pessimistisellä linjalla, kun puhutaan pistesijoista, eli sijoituksista kahdeksan parhaan joukkoon.

– Meillä on huippuonnistumisilla potentiaalia, mutta kahdeksan joukkoon ei ole hirveää tunkua. Veikkaan, että mitalin lisäksi Suomeen tulee kaksi pistesijaa.

Murron, Kososen ja Helanderin ohella kahdeksan joukkoon on Järvisen mukaan mahdollisuudet keihäsmiehillä Toni Kuuselalla ja Lassi Etelätalolla, seitsenottelija Saga Vannisella, keihäänheittäjä Anni-Linnea Alasella ja 400 metrin aituri Viivi Lehikoisella.

Vanninen on peräti maailman tilastonelonen, ja kun Puolan Adrianna Sulek ei ole mukana tulevan perheenlisäyksen johdosta, nousee Vanninen osallistujista tilastosijalle kolme.

– Vanninen on potentiaalinen kahdeksan parhaan joukkoon. Näen hänet yllätyskorttina, mutta en usko vielä mitaliin. Tiettyjä asioita pitää vielä saada varmemmalle tasolle, Järvinen kommentoi Vannisen mahdollisuuksia.

Tilastojen valossa seuraavaksi parhaat menestysmahdollisuudet ovat Anni-Linnea Alasella, joka on parantanut tänä kesänä ennätyksekseen 62,45.

– Jos yli 62 metriä pystyy heittämään finaalissa ja jos finaaliin selviää, ollaan mukavilla sijoilla. Siinä on jo kuitenkin aika monta jos-sanaa.

Naisten keihäänheiton taso ei kuitenkaan päätä huimaa tällä kaudella. Kärjessä on Japanin Haruka Kitaguchi 67,04 ja kärki on tasainen. 65 metrin päälle on kiskaissut vain neljä urheilijaa, joten mitaliin tuskin tarvittaneen mitään mahtikaaria.

Helanderin ohella muut keihäsmiehet ovat tyrkyllä finaaliin. Molempien kohdalla on kuitenkin kysymysmerkkejä. Kuusela on heittänyt kuudessa kisassa yli 80 metriä, mutta ailahtelua on ollut paljon. Kalevan kisojen karsinta oli esimerkki siitä, että kaikki voi mennä totaalisesti pieleen. Kuusela heitti vain 71,29, mutta selvitti tiensä täpärästi finaaliin.

– Kuuselalla on rahkeet heittää 85 metriä, mutta jos jää karsinnassa viimeisen heiton varaan, voi olla että pohjalainen veri kuohahtaa, Järvinen miettii.

Lassi Etelätalo on kärsinyt koko kesän vaivoista ja heitti Kalevan kisoissa kauden avauksensa. 78,96 riitti MM-kisalippuun, mutta hänen kuntonsa on yksi iso kysymysmerkki. Etelätalon vahvuuksiin voi laskea kovan kilpailijaluonteen ja varman suorittamisen arvokisoissa. Etelätalo on edustanut Suomea arvokisoissa viisi kertaa ja päässyt joka ikinen kerta finaaliin. Viimeinen edustus kruunattiin pronssimitalilla Münchenin EM-kisoissa.

”Taistellaan sadasosista”

Viivi Lehikoinen on tilaston sijalla 16. Hän on ollut myös koko kauden melko varmassa kunnossa, joten on perusteltua laskea hänet mukaan potentiaalisiin finaalijuoksijoihin. Järvinen ennustaa, että finaalipaikka ratkeaa todella niukasti.

– Välieräpaikka ilman muuta. Luulen, että puhutaan sijoituksista 8-9, ja siinä taistellaan sadasosista.

Lehikoisen harjoituskaveri, Hollannin Femke Bol, on täysin ylivertainen kierroksen aitamatkalla. Kun ME-nainen Sydney McLaughlin-Levrone on sivussa, kertovat tilastot Bolin osalta häkellyttävää ylivoimaa. Bolin ennätys on 51,45 ja seuraavaksi paras noteeraus on USA:n Britton Wilsonin 53,23. Tasainen kenttä kärkinaisen takana tekee juoksusta Lehikoisen kannalta erittäin mielenkiintoisen.

– Jos Viivi menee finaaliin, niin sijat Bolin takana ovat täysin auki, Järvinen täräyttää.

Lehikoinen ei ole tällä kaudella saanut aivan täydellistä juoksua itsestään irti, vaikka komea Suomen ennätys 54,40 onkin syntynyt. Siinäkin Lehikoinen hieman hyytyi lopussa.

Tämän kesän toinen SE-nainen Reetta Hurske (100m aj 12,70) on tilastoissa kaukana kärjestä, eivätkä viimeaikaiset tulokset anna osviittaa menestyksestä. Sen lisäksi maailman taso on hurja.

– Finaaliin pitäisi pystyä juoksemaan 12,6-alkuinen aika. Hurskeella on mahdollisuus, mutta mieluummin tarjoilisin hänelle sijaa 9-12 välierissä. Pitää muistaa, että sekin olisi todella kova suoritus.

Kolmiloikka on viime vuodet ollut suomalaisittain varma finaalilaji. Kristiina Mäkelä ja Senni Salminen ovat kuitenkin tänä vuonna vaikeassa paikassa. Salmisen kauden paras on 14,03, ja Mäkelä on jäänyt tulokseen 13,92.