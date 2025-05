Yle haluaa kartoittaa irtisanomansa työntekijoiden osaamista – henkilöstöjohtaja ei näe ristiriitaa

Yle on irtisanonut tänä vuonna muutosneuvotteluiden yhteydessä 156 ihmistä. Nyt yhtiö haluaa kartoittaa irtisanottujen osaamista.

Yle on ilmoittanut aiemmin tänä vuonna irtisanomilleen työntekijöille, että haluaa kartoittaa heidän osaamistaan myöhemmin keväällä ja kesällä järjestettävissä haastatteluissa. Yhtiö kertoi asiasta viime perjantaina työntekijöille lähetetyssä sähköpostissa, jonka STT on nähnyt.

– Haastatteluiden ajatuksena on kartoittaa uudelleensijoituksen sekä takaisinottovelvollisuuden piirissä olevien henkilöiden osaamista, jotta pystymme paremmin yhdistämään henkilöitä tuleviin avoimiin tehtäviin, sähköpostissa sanotaan.

Viesti on herättänyt runsaasti hämmästystä työpaikkansa menettäneiden ihmisten keskuudessa. Yle on sekä julkisesti että muutosneuvotteluja koskevissa henkilöstöinfoissa toistellut, että työntekijöiden osaamisesta on uudelleensijoittelua varten hyvä ja kattava näkemys. Myös Ylen työntekijöiden ammattijärjestö YOT on ottanut asian tiimoilta yhteyttä työnantajaan.

Henkilöstöjohtaja ei näe ristiriitaa

STT kysyi tiistaina Ylen henkilöstö- ja vastuullisuusjohtaja Laura Ansaharjulta, millä perusteella irtisanomiset on tehty, jos ei osaamisperusteisesti.

– Kyllähän työnantajalla on ihan jo lain edellyttämä tieto henkilöstön osaamisesta ja kokemuksesta, Ansaharju vastasi puhelimitse.

Hän ei näe ristiriitaa siinä, että työntekijöiden osaamista selvitetään syvemmin irtisanomisten jälkeen. Henkilöstöjohtajan mukaan vapaaehtoisen osaamiskartoituksen tavoitteena on täydentää työnantajan tietoa irtisanottujen valmiuksista tulevaisuudessa sellaisiin tehtäviin, jotka voivat poiketa huomattavasti aiemmasta työnkuvasta.

– Tämä on organisaatio, joka on aika monipuolinen, kun on (työnkuvia) toimittajista, tuottajista, Radion sinfoniaorkesterin viulisteihin ja devaajiin.

Ansaharjun mukaan esimerkiksi toimittajilla, joilla on muuta erityisosaamista, voisi olla mahdollisuuksia työllistyä jatkossa asiantuntijatehtäviin, jos tehtävät vastaisivat heidän osaamistaan tai niihin voisi siirtyä kohtuullisella lisäkoulutuksella.

Yle on irtisanonut tänä vuonna muutosneuvotteluiden yhteydessä 156 ihmistä, minkä lisäksi henkilöstömäärä väheni muun muassa eläköitymisten myötä 153 ihmisellä.