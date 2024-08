Yle antoi selvityksen poliitikoille monimuotoisuuskoulutuksista – Wallinheimo MTV:lle: Puurot ja vellit menneet sekaisin

Yle avasi myös rekrytointiperusteita

Wallinheimon mukaan he saivat selvityksen myös Ylen rekrytointiperusteista.

Ukkolan kolumnin mukaan Ylen kouluttaja sanoi anonyymistä rekrytoinnista kertoessaan, ettei työnhakijalla aina tarvitse olla "edes sitä osaamista, vaan me yritetään todentaa, että onko sulla sellaisia näkökulmia, mitä me kaivataan ja mitkä olis meille uusia”. Yle perusteli tämän jälkeen rekrytointiperusteitaan myös tiedotteella.

– Tämäkin selitettiin hyvin seikkaperäisesti, eli että ei se mene ihan niin mene kuin mitä julkisuudessa tästä on kerrottu. En lähde keskusteluja avaamaan, mutta osaaminen on aina ykkösjuttu, kun he palkkaavat ihmisiä, sanotaan nyt näin, Wallinheimo sanoo.