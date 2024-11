Yleläiset järkyttyivät jätti-irtisanomisista – "En olisi rohjennut arvata"

Historiallisen suuri määrä irtisanomisia

– Myös minulle henkilökohtaisesti. En olisi olisi rohjennut arvata, että näin suuresta luvusta on kyse. Työnantaja on ilmoittanut, että muutosneuvotteluiden piirissä on 1 798 yleläistä, joten kyse on todella suuresta joukosta. Kyse ei siis ole pelkästään irtisanomisista, vaan myös aika oleellisista työehtojen muutoksista ja organisaation rakenteellisista muutoksista, hän kertoo STT:lle.