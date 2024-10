Ylen uutispomo vastaa, miten se tekee journalistiset valintansa ja pyrkiikö se edistämään erityisesti vähemmistöjen asemaa

Pyrkiikö Yle edistämään vähemmistöjen asemaa?

Pokkinen vastasi, että Ylen tavoitteena on tuoda koko Suomi näkyväksi.

"Journalismi on journalismia"

Tuoreen vastaavan päätoimittajan mukaan Ylessä on havaittu, että heidän käsittelytapansa on painottanut erityisesti pääkaupunkiseudulla asuvia, korkeasti koulutettuja henkilöitä, minkä vuoksi tavoitteena on, että koulutuksellinen enemmistö nousisi enemmän esiin.