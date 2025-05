Lulu Ranteelta terveiset Yle-pomolle: "Tervettä, että toimitusjohtaja vaihtuu"

Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) toivoo, että Ylen seuraavalla toimitusjohtajalla ei olisi poliittista tai journalistista taustaa.

Ylen nykyinen toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila jää eläkkeelle tämän vuoden aikana.

Ranne pitää toimitusjohtajan vaihtumista "terveenä" tilanteessa, jossa Yle-lakia ollaan muuttamassa, ja Ylessä on tapahtunut isoja henkilöstömuutoksia.

– Tilanteessa, jossa lainsäädäntöä muutetaan ja on paljon muutostarpeita, niin on hyvin tervettä, että myös toimitusjohtaja vaihtuu, MTV:n Uutisextrassa vieraillut Ranne sanoo.

– Aina kun tulee muutoksen hetki, niin on syytä tehdä muutoksia myös johdossa hyvin laajalti.

Yle toteuttaa parhaillaan säästöohjelmaa, jonka seuraksena työntekijöitä on irtisanottu, ja johtoryhmässä on tehty muutoksia. Taustalla on parlamentaarisen työryhmän päätös leikata Ylen rahoitusta ja muuttaa Yle-lakia.

Ranne lähettää terveiset eläköityvälle Ylä-Anttilalle, joka on vienyt läpi säästöohjelmaa, ja johtanut Yleä "myrskyisinä aikoina".

– Merjalle voisi lähettää sellaiset terveiset, että hänellä oli nyt pelisilmää. Kiitos työstä, jonka hän on tehnyt, ja uudistusten aika on nyt.

Ministerillä näkemys Ylen toimitusjohtajan taustasta

Ranne kommentoi aiemmin SU:lle haluavansa laittaa "koko Ylen johdon vaihtoon".

Ranne ei voi ministerinä vaikuttaa Ylen toimitusjohtajan valintaan, sillä Ylen toimitusjohtajan nimittää Ylen hallitus.

Ranteella on kuitenkin näkemys siitä, millaisen toimitusjohtajan Yle tarvitsisi.

– Toivon, että kun (Ylen) hallitus uuden toimitusjohtajan nimittää, niin otetaan ammattijohtaja, jolla on talousosaamista ja uudistamiskykyä. Ei välttämättä journalistia eikä poliitikkoa, vaan ihan ammattijohtaja.

Eli toivotte, että Ylen seuraavalla toimitusjohtajalla ei olisi journalistista tai poliittista taustaa?

– Se voisi olla aika terve ratkaisu.

Useilla Ylen aiemmilla toimitusjohtajilla tai pääjohtajilla on ollut journalistinen tai poliittinen tausta. Eläkkeelle jäävä Merja Ylä-Anttila toimi aiemmin MTV Uutisten päätoimittajana. Hän on johtanut Yleä vuodesta 2018 alkaen.

Hänen edeltäjistään muun muassa Mikael Jungner ja Reino Paasilinna ovat olleet SDP:n kansanedustajia, ja myös Arno Wessbergilla on taustaa SDP:ssä.

Yle-lakia ollaan muuttamassa

Yle-lain muutoksia käsitellään parhaillaan eduskunnassa. Lakimuutosten tavoitteena on lisätä Ylen toiminnan ja talouden avoimuutta ja läpinäkyvyyttä.

Käytännössä Yle voisi jatkossa esimerkiksi julkaista tietoja henkilöstökuluista tai sisältökustannuksista nykyistä laajemmin tai yksityiskohtaisemmin.

Ranteen mukaan lakimuutosten myötä Ylen hallintoneuvosto valvoisi jatkossa Ylen avoimuuden toteumista.

– Hallintoneuvosto saa tässä natsat, eli hallintoneuvostolla olisi mahdollisuus avata Ylen toimintaa ja taloutta hyvin avoimesti. Yksityiskohdista ei ole vielä sovittu, mutta lähtökohta on, että Yle voisi jatkossa toimia julkisuuslain periaatteiden mukaisesti, ja sen toteutumista valvoisi hallintoneuvosto.

Ylen hallintoneuvostossa istuu kansanedustajia eduskuntapuolueista. Ranne sanoo toivovansa myös, että Ylen hallintoneuvosto "tarkastelee" Ylen hallituksen kokoonpanoa.

Ranteen koko haastattelu on katsottavissa MTV Katsomossa jo nyt, sekä MTV3-kanavalla lauantaina kello 19.10.