Yle voi alkaa maksaa kannustepalkkioita työntekijöille jo ensi vuoden aikana.
Mediatietojen mukaan Yle aikoo ottaa uudelleen käyttöön työntekijöidensä tulos- ja kannustepalkkiot. Asiasta kertoi perjantaina Taloussanomat.
Lehden mukaan Yle voi alkaa maksaa kannustepalkkioita työntekijöille jo ensi vuoden aikana. Tuloskorttien perusteella palkkioita taas voi alkaa maksaa vuonna 2027.
Yle jäädytti työntekijöiden palkkiot säästösyistä kahdeksi vuodeksi sen jälkeen, kun eduskunnan parlamentaarinen työryhmä päätti leikata Ylen rahoitusta viime vuonna. Työryhmän edellyttämät säästöt tarkoittavat kaikkiaan 66 miljoonan sopeutusta vuosina 2025–2027.
Taloussanomien mukaan ennen jäädyttämistä palkkioita jaettiin Ylessä tuloskortteina ja kannustepalkkioina yhteensä reilut kaksi miljoonaa euroa vuodessa.
Säästöjen vuoksi Ylessä käytiin tänä vuonna kahdet muutosneuvottelut. Henkilöstömäärän kerrottiin vähenevän yli 300 työntekijällä.