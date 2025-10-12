Eläkkeelle jäävä uutisankkuri korosti tarkistetun tiedon merkitystä.

Ylen pitkäaikainen uutisankkuri Marjukka Havumäki, 64, ankkuroi lauantai-iltana viimeistä kertaa Ylen uutiset.

Vuonna 1986 Ylellä aloittanut Havumäki jää eläkkeelle.

Uutislähetyksen lopuksi Havumäki kiitti katsojia kuluneista vuosista ja korosti "tarkistettuun tietoon perustuvien" uutisten merkitystä.

Tässä Havumäen puheenvuoro sanasta sanaan:

Hyvät katsojat, on tullut aika kiittää teitä näistä vuosista uutisten äärellä. 40 työvuoden jälkeen olo on haikea, mutta ennen kaikkea kiitollinen.

Olen saanut tehdä kiinnostavaa työtä upeiden ammattilaisten kanssa.

Tällä viikolla on kuultu toiveikkuutta herättäviä uutisia, mutta maailmalla on yhä monenlaisia jännitteitä.

Uskon, että tarkistettuun tietoon perustuville uutisilla on nyt tarvetta enemmän kuin koskaan. Ja täällä uutistoimituksessa se työ jatkuu.

Minä sanon nyt kiitos ja näkemiin.

Havumäen jäähyväispuheen jälkeen Ylen uutisissa nähtiin otteita hänen uutisankkuroinneistaan ja raporteista vuosien varrelta.

Ennen viimeistä uutislähetystä Havumäki kertoi Ylen haastattelussa, mitä hän aikoo tehdä viimeisen työvuoron jälkeen.

Suunnitelmaan kuuluu kotiin meneminen, meikkien peseminen ja villasukkien jalkoihin pukeminen.

– Istun sohvalle ja mietin, mitä oikein on tapahtunut. Ehkä nautin myös lasillisen parempaa kuplivaa, Havumäki sanoi Ylelle.