Järkyttynyt Ylen pääluottamushenkilö: Uudet muutosneuvottelut todennäköisesti jo keväällä

Yleisradion muutosneuvotteluiden ensimmäinen vaihe päättyi tänään. Yli 300 yleläistä menettää työnsä ja irtisanottavia on yli 150. Keväällä saatetaan aloittaa uudet muutosneuvottelut.

Järkytys. Se on ollut päällimmäisenä tänään mielessä monella Yleisradion työntekijällä.

– Tunnelma on järkyttynyt. Yli 300 yleläistä menettää työnsä ja näistä irtisanottavia on yli 150. Neuvotteluiden alussa, kaksi kuukautta sitten, Yle toi nämä lukemat esille ja ne olivat silloin vieläkin isommat. Olemme onnistuneet neuvottelemaan irtisanomisia pienemmiksi, vuoropuhelu on ollut neuvotteluissa hyvää. Silti tämä on iso isku Ylen henkilöstölle ja koko Yleisradiolle, kertoo Ylen ohjelmatyöntekijöiden pääluottamushenkilö Mikko Martikainen.

Yleisradion toimitusjohtaja Merja Ylä-Anttila on samaa mieltä siitä, että perjantai on ollut kova päivä.

– Tämähän on tietenkin rankka, kova päivä, koska 309 työtehtävää lakkaa Ylestä muutosneuvotteluiden seurauksena. Se on iso muutos, joka näkyy Ylen toiminnassa. Neuvottelut johtivat siihen, että irtisanomislukua pystyttiin pienentämään, Ylä-Anttila sanoo.

Näin leikkaukset vaikuttavat

Martikaisen mukaan on selvää, että suuret vähennykset näkyvät myös yleisölle.

– Kyllä sen (muutoksen) katsoja näkee. Ylipäätään kaikki se volyymi, mitä me teemme, vähenee. Sen näkee kanavaohjelmistoissa, myös radiokanava-ohjelmistoissa ja Yle Areenan ohjelmistoissa.

– On ilmoitettu, että audiotuotteiden määrä vähenee. Se kohdistuu eniten asia- ja musiikkisisältöisiin tuotteisiin eli ohjelmiin. Radio Suomi ja Yle Radio 1 muuttavat hieman profiiliansa. Kaikennäköinen tekeminen tulee vähenemään, Martikainen kuvailee.

Toimitusjohtaja Ylä-Anttila korostaa, että muutoksista eri ohjelmiin ei ole vielä päätetty.

– Muutokset näkyvät viipeellä ja eri tavoilla. Ohjelmiin ei ole juuri nyt tehty lakkautuspäätöksiä. Iso osa on aitoa muutosta, esimerkiksi teknologian hyödyntämistä, toimitusjohtaja sanoo.

Ylä-Anttilan mukaan esimerkiksi päällikkötason tehtäviä vähenee kymmenittäin ja Ylen aluetoimituksissa tehdään uudelleenjärjestelyjä.

Katso Ylen toimitusjohtajan Merja Ylä-Anttilan haastattelu tästä:

8:01

Säästöt jatkuvat

Yleisradio tekee säästöjä, koska eduskuntapuolueiden parlamentaarisessa Yle-työryhmässä sovittiin viime vuonna sopeutuksen koskevan myös Yleä. Taustalla on koko julkisen talouden sopeuttaminen ja Suomen velkaantumiskehityksen taittaminen.

Kaikkia Yle-säästöjä ei saatu vielä kasaan.

– Yhtiö on ilmoittanut, että nyt on saavutettu 27 miljoonan euron säästö. Kokonaistavoite sopeutukselle on 66 miljoonaa euroa. Ja se pitäisi löytää vuoteen 2028 mennessä. 27 miljoonaa ei todellakaan riitä. On todennäköistä, että seuraavat muutosneuvottelut ovat keväällä tulossa, pääluottamushenkilö Martikainen sanoo.

Toimitusjohtaja Ylä-Anttila korostaa, että nyt päätettyjen säästöjen vaikutukset halutaan katsoa seuraavaksi rauhassa ennen kuin muusta päätetään.

– Ensimmäisen vaiheen asiat on saatu nyt pöydälle. Katsomme vaikutukset rauhassa ja sitten mietimme uudet suunnitelmat. Nyt on kyse vuosina 2025 ja 2026 tehtävistä 50 miljoonan euron säästöistä, hän kertoo.

Henkilöstölle uusien muutosneuvotteluiden uhka on todennäköisesti raskasta.

– Pakko jaksaa, pääluottamushenkilö Martikainen kommentoi.