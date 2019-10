Yläkouluun menevistä tytöistä 70 prosenttia saanut papilloomarokotteen, kuntien välillä suuria eroja – THL:n ylilääkäri: "Vaikea ymmärtää, miksi tämä rokote jää ottamatta"

Rokotuskattavuus papilloomaa vastaan vaihtelee hyvin selvästi eri kuntien välillä. Esimerkiksi Naantalissa , Siilinjärvellä ja Hangossa yhdeksän kymmenestä tytöstä on saanut HPV-rokotteen. Heikoin rokotuskattavuus on Pohjanlahden rannikolla. Raahessa , Pietarsaaressa ja Porissa tytöistä alle puolet on rokotettu.

Suurista kaupungeista korkein rokotuskattavuus on Vantaalla, missä HPV-rokotteen on saanut 75 prosenttia vuonna 2006 syntyneistä tytöistä. Suurista kaupungeista alhaisin kattavuus on ollut jo pitkään Oulussa, missä on rokotettu noin 65 prosenttia ikäluokan tytöistä.