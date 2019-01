Kannattaako myös pojille antaa HPV-rokote? THL: Vähentäisi 300 syöpää vuodessa

HPV eli papilloomaviruksella on syy-yhteys moniin syöpiin.

Poikienkin rokottamisesta laumasuoja

Rokote on kuulunut tyttöjen kansalliseen rokotusohjelmaan vuodesta 2013 lähtien. Tytöt rokotetaan 11–12-vuotiaina. Salon mukaan rokotus on tärkeä antaa ennen seksielämän aloittamista, koska HPV on yleisin seksin kautta leviävä virus.