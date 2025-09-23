HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä sekä naisilla että miehillä.

Yläkoulun aloittaneiden HPV-rokotuskattavuus on Suomessa huomattavasti muita Pohjoismaita matalampi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

THL:n mukaan Suomessa vuonna 2012 syntyneistä tytöistä 80 prosenttia ja pojista 74 prosenttia on saanut HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen. HPV-rokotussarjaan kuuluu kaksi rokotusta, jos rokotussarja aloitetaan alle 15-vuotiaana.

Tavoitteena on vähintään 90 prosentin rokotuskattavuus, jotta viruksen kierto väestössä saadaan pysäytettyä ja HPV:n aiheuttamien syöpien ilmaantuvuus laskemaan. Tämä tavoite saavutetaan lähes kaikissa muissa Pohjoismaissa.

Ruotsissa, Norjassa ja Islannissa vuonna 2012 syntyneiden tyttöjen rokotuskattavuus HPV-rokotteen ensimmäisen annoksen osalta on yli 90 prosenttia ja Tanskassa 89 prosenttia.

Samanikäisten poikien rokotuskattavuus on hieman tyttöjä matalampi, mutta yli 90 prosentin kattavuuteen päästään Norjassa ja Islannissa. Tanskassa ja Ruotsissa kattavuus on 87 prosenttia.

HPV eli papilloomavirus aiheuttaa useita eri syöpiä sekä naisilla että miehillä. Paras keino suojautua tartunnalta on riittävän ajoissa otettu HPV-rokote.

Satoja syöpiä vuodessa ehkäistävissä

Suomi on mukana EU:n syöväntorjuntaohjelmassa, jonka tavoitteena on vähentää syöpien ilmaantumista HPV-rokotuskattavuutta nostamalla. EU on asettanut tavoitteen vähintään 90 prosentin rokotuskattavuudesta.

HPV-rokotukset aloitettiin Suomessa tytöillä vuonna 2013 ja pojilla 2020. Ilman rokotuksia noin 80 prosenttia ihmisistä saa elämänsä aikana papilloomavirustartunnan. Virus tarttuu iho- ja seksikontaktissa.

THL:n suosituksen mukaan HPV-rokotuksia tarjotaan maksutta kouluterveydenhuollossa kaikille 5.- ja 6.-luokkalaisille.

HPV-rokotussarjan toisen annoksen kattavuus on Suomessa tänä vuonna yläkoulun aloittaneilla tytöillä 66 prosenttia ja pojilla 58 prosenttia.

Suomessa HPV-rokotuksilla voidaan ehkäistä noin 300 syöpää vuodessa. Näistä kolmasosa on miesten syöpiä.