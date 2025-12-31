



Näin ammattiin opiskelusta voi saada kunnon palkkaa – Saana Viljanen tienaa 2 400 euroa kuussa 2:06 Katso videolta Saana Viljasen kokemukset oppisopimuskoulutuksesta. Julkaistu 31.12.2025 07:45 Janne Ahjopalo janne.ahjopalo@mtv.fi Moni ammatinvaihdoksesta haaveileva surkuttelee lakkautettua aikuiskoulutustukea. Ratkaisuna voisi olla oppisopimuskoulutus työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Keski-Euroopassa tavallinen mestari–kisälli-koulutus eli Suomessa oppisopimuskoulutus on jäänyt muun koulutus- ja työllisyyskeskustelun jalkoihin. Tämä juttu on julkaistu aiemmin vuoden 2025 aikana. Loppuvuoden aikana julkaisemme uudelleen vuoden luetuimpia, koskettavimpia ja kiinnostavimpia artikkeleitamme. Oppisopimuksella kouluttautuminen tarkoittaa, että opiskelija suorittaa opintonsa työpaikalla työehtosopimuksen mukaisella palkalla. Opintotukea ei tarvitse palkan ansiosta hakea, eikä opintolainaa ottaa. Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän – uuden tai jo töissä olevan. Tutkinnon tai sen osan voi suorittaa useammassa yrityksessä. Lisäksi opiskelija täydentää työelämässä oppimista opinnoilla oppilaitoksessa. Myös työnantaja hyötyy: hän saa tutkinnon työpaikalla suorittaneesta opiskelijasta osaavaa ja tuttua työvoimaa. Lisäksi työnantajalla on mahdollisuus harkinnanvaraiseen koulutuskorvaukseen.

Oppisopimusopiskelija Saana Viljanen, 22, petaa opinnoillaan työpaikan autonasentajana.

Lukion suorittanut Viljanen korjaa ajoneuvoja ammattiasentajien ympäröimänä Autoklinikka Konalassa. Käytännön oppia kertyy siis vauhdikkaasti.

– Kyllähän tässä oppii enemmän ja monipuolisemmin oikeaa duunia. Saan työehtosopimusta enemmän palkkaa eli 14,5 euroa tunnilta. Mun mielestä opiskelijalle hyvä palkka, sanoo Viljanen.

Arkityötä tekevän Viljasen bruttopalkka on kuukaudessa noin 2 400 euroa. Maksettavassa palkassa on alakohtaisia eroja.

Tyytyväinen palkkaansa

Työelämässä oppimista Saana täydentää Stadin ammattiopistossa tapahtuvilla opinnoilla. Aiemmin suoritettujen lukio-opintojen vuoksi hän sai korvaavuuksia oppisopimusopintoihinsa. Koulutus kestää Viljasen tapauksessa kaksi vuotta.

Merkkihuollon päällikkö Sampsa Hakkarainen on tyytyväinen, sillä samassa korjaamossa on vakituisissa töissä kaksi ammattiopistosta valmistunutta. Hakkaraisen mielestä oppisopimuskoulutuksella kaikenikäiset suomalaiset voisivat löytää keinon paikata hallituksen leikkaamaa aikuiskoulutustukea.

– Aivan varmasti voisi. Koko ajan tuntuu olevan enemmän ihmisiä, jotka haluavat vaihtaa alaa. Oppisopimus on hyvä reitti.

Hakkarainen ihmettelee, miten vähän oppisopimuskoulutuksesta tunnutaan Suomessa tietävän. Oppisopimuksella voi suorittaa minkä tahansa toisen asteen ammatillisen tutkinnon.

Apua työttömyystilanteeseen ja aikuiskoulutustuen poistoon?

Nyt, kun pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallitus on lakkauttanut aikuiskoulutustuen ja työttömyyskin on korkealla, oppisopimuskoulutus voisi tarjota monelle suomalaiselle väylän työllistymiseen.

– Tämä on paljon työnantajista kiinni. Oppisopimuskoulutuksessa on hienoa, että työnantajat ovat hyvin sitoutuneita ja se johtaa suurella todennäköisyydellä aina työllistymiseen, sanoo Stadin ammattiopiston vararehtori Sari Slöör.

Oppisopimuskoulutus voi myös olla oikotie onnistuneeseen rekrytointiin.

– Rekrytointi on yksi vaikeimpia taitolajeja. Kyllä palkkaava organisaatio pystyy arvioimaan oppisopimuskoulutettua henkilöä paljon syvällisemmin kuin pelkkiä työhaastatteluja tehden, sanoo Helsingin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan päällikkö Maria Sarkkinen.

Sarkkinen on myös Stadin ammattiopiston rehtori.

Entäpä osatutkinto? Sekin onnistuu nykyisin

Oppisopimuskoulutukseen liittyy harhaluuloja siitä, että koulutus kestäisi aina muutaman vuoden ja se olisi tarkoitettu vain kokonaisen tutkinnon suorittamiseen.

– Oppisopimuksella voit suorittaa myös tutkinnon osia. Myös yrittäjille on tarjolla oppisopimuskoulutusta, toteaa Sari Slöör.

Autonasentajaksi valmistuva Saana Viljanen on innoissaan oikeassa työpaikassa työskentelystä. Hänen ei myöskään tarvitse stressata työhaastattelua, joka olisi tavallisten ammattiopintojen jälkeen pian edessä.

– On vain bonusta, että mulla on valmis työpaikka odottamassa, kun valmistun ammattiin.

