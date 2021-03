Silmälasikameraan tallentui salainen lemmenloma Lapissa – yksityisetsivä Markku on käräyttänyt lukuisia pettäjiä ja vakuutushuijareita

Olohuoneen pöydällä lojuu suurennuslasi sekä kynä ja paperia. Etsiväkirjoista tuttu suurennuslasi on kuitenkin enemmän Savolaisen vetämiä salapoliisikerhoja varten, eikä kuulu etsivän arkiseen työkalupakkiin.

Vaikka kynä ja paperi tärkeimpinä työvälineinä saattaa kuulostaa tylsältä, sitä etsiväntyö ei kuitenkaan ole. Savolainen on urallaan narauttanut niin pettäviä puolisoita kuin vakuutushuijareita.

Vakuutushuijareiden ajojahtia

Yksityisetsivien asiakkaita ovat sekä yksityiset ihmiset että yritykset. Yritykset palkkaavat etsiviä muun muassa tutkimaan rekrytoitavien työntekijöiden taustoja, selvittämään oman työntekijän luotettavuutta tai yrityksen omaisuuden väärinkäyttöä. Usein taustalla on epäilys työntekijän tai asiakkaan vilpistä.

Savolaisen tehdessä kenttätyötä toimeksiantoja tuli paljon vakuutusyhtiöiltä. Yksi vakuutuskeikka on jäänyt erityisesti mieleen. Se oli Savolaisen ensimmäisiä kyttäyskeikkoja.

Keikat selviävät usein noin viikossa, mutta tätä miestä Savolainen seurasi kuitenkin yhteensä yhdeksän kuukautta. Vaikka jo alussa kävi selväksi, että taustalla on vilppi, se oli hankala todistaa.

– Se oli tuskaista, kun ei voi kuvata, kun hän omalla pihallaan kanteli lautoja ja laittoi parkettia kotonaan. Sitä ei saanut kuvata, sillä se on kotirauhan piiriä.

Silmälasikameran kuva paljasti Lapin lemmenloman

– Jos viisi tuntia istuu pimeässä autossa pakkasessa ja sitten saa jotain tärkeää selville, kyllä se palkitsee. Työn suola on se, kun onnistuu jossain visaisessa tehtävässä.

Kynän ja paperin lisäksi keskeisenä työvälineenä etsivällä on erilaiset kamerat. Niitä voi olla piilotettuna paidan nappiin tai silmälasien sankaan.

Savolainen on joutunut useamman kerran tilanteeseen, jossa puolisoonsa turhautuneelle asiakkaalle ei riitä yleisillä paikoilla kuvatut romanttiset videot, vaan asiakas haluaisi selvittää, mitä tapahtuu ravintolaillallisen jälkeen.

– Aika monesti asiakas kysyy, että etkö voi kertoa, mitä ne siellä asunnossa teki. Ei me voida sellaista selvittää. Meitä sitoo salakatselusäännökset, eikä voida kuvata ikkunasta tai mennä oven taakse äänittämään. Meidän pitää tietää tarkasti, mitä saa ja ei saa tehdä lain puitteissa.

Tulevan puolison taustat suurennuslasin alla

Savolainen on päässyt syventymään myös tapauksiin, joissa varakas asiakas haluaa varmistua tulevan puolisonsa aikeista. Silloin etsivä pääsee tonkimaan tulevan sulhasen tai morsiamen taustoja.

– Varmistamme silloin, ovatko puolison puheet totta. Selvitetään mitä henkilö on kertonut esimerkiksi omasta varallisuudestaan – onko niitä mökkejä, rantapaikkoja tai sijoituksia, ettei taustalta paljastu mikään Auervaara.

Kun Savolainen alkaa kertoa keikoistaan, muistoja tulee liukuhihnalta. Parisuhdekoukeroiden lisäksi Savolainen on ratkonut muun muassa keikkoja, jotka liittyvät aiheettomiin lastensuojeluilmoituksiin.

– Ihan kunniallisia vanhempia on ollut, joista on tehty aiheettomia ilmoituksia. On väitetty, että lapsia laiminlyödään ja hoidetaan huonosti.