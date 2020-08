Tanja, 45, joutui Tinder-huijarin kynsiin: Kanadansuomalaiseksi esittäytynyt mies yritti saada yli 7 000 euroa isänsä sairaalalaskun maksamiseksi Turkissa

Mies oli jopa liian huomaavainen

Ääni ja aksentti eivät sopineet taustatietoihin

Miehestä tuli takertuva

”Tiesin, että jossain vaiheessa se rahapyyntö tulee”

”Huijari ei pane kaikkia muniaan samaan koriin”

”Olen nähnyt kaikenlaiset metkut miehiltä”

”I believe in love”

“I am a hard working, easy going guy. I believe in love. All I wish to be happy with family and live health life. I love sports.” Tällainen oli Danielin profiili.