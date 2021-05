Yksi vappubrunssi teki Keski-Pohjanmaasta Suomen pahimman koronakolkan: Yli tuhat karanteenissa – tiukka vetoomus alueen nuorille

Tartunnat liittyvät laajaan tartuntaketjuun, joka lähti liikkeelle vappubrunssilta. Karanteenissa on noin 920 henkilöä ja heidän lisäksi muutama sata henkilöä on omaehtoisessa karanteenissa.

Viimeisen kahden viikon eli 14 vuorokauden aikana Soiten alueella on todettu 101 koronatartuntaa. Ilmaantuvuusluku nousi 131:een, joka on Suomen suurin. Lauantaina kärkipaikan ottanut Päijät-Häme (115,5) on nyt surullisen listan kakkosena.