Varsinais-Suomi ja Pirkanmaa epidemian leviämisvaiheeseen – ylilääkäri nosti esiin huolen: "Eivät tiedä, mistä ovat tartunnan saaneet"

Rokotteet toimivat Tilastojen valossa rokotus on hyödyllinen suoja koronaa vastaan. Kaikista Pirkanmaalla kesän aikana koronaan sairastuneista täysin rokottamattomia on ollut noin puolet ja kertaalleen rokotettuja 35 prosenttia. Noin viisi prosenttia on saanut täyden rokotussarjan, ja tällaisissa tilanteissa sairastumiseen on johtanut hyvin voimakas tai pitkäaikainen altistuminen. Kymmenessä prosentissa tapauksista rokotustiedot eivät olleet saatavissa. Lähde: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri