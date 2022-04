Yksi uskomaton fakta mestari-Tapparasta yllätti Jussi Tapolan – "En mää edes tiennyt tuommoista!"

– Olimme Turun ottelun kolmannessa erässä niin surkeita, että totesimme, ettemme halua olla tämmöinen joukkue. Urheilija ei voi olla tiukoissa paikoissa huonommillaan, vaan pelaajat haluavat olla parhaimmillaan silloin, kun on kovin paikka. Se oli iso juttu. Olimme niin huonoja, että jokainen heräsi. Puhuimme siitä, että tällä tavalla emme tule voittamaan mestaruutta. Päätimme, ettemme voi pelata näin seuraavassa pelissä, Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola sanoi MTV Urheilulle viimeisen finaalin hurjasta latauksesta.

– Aivan mahtavia pelaajia joukkue täynnä. Tuossa on taitoa, kokemusta ja huipputyyppejä, jotka keskenään rakensivat pukukoppiin sellaisen ilmapiirin, missä haluttiin antaa aivan kaikki joukkueelle. Totta kai kauteen mahtuu hetkiä, jolloin kaikki ei sujunut niin kuin halusimme. Joukkue on ollut valmis ottamaan palautetta vastaan ja joukkue halusi kehittyä koko ajan, Tapola perkasi.

– Menemme pala palalta eteenpäin. Olemme ottaneet isoja askeleita matkan varrella, mutta vielä on matkaa. Joukkue uudistuu ja vaihtuu vähän kesän aikana. Mutta olemme valmiita sille tielle. Ne pelaajat, jotka ovat tässä mukana, tietävät, mihin he tulevat. Palkinto on tässä, eikä sitä tarvitse kyseenalaistaa, Tapola miettii.