Yksi seikka poliisi-itsemurhissa yllätti kokeneen rikostoimittajan – tämä tapauksista tiedetään

Kaksi korkean turvatason poliisia on tehnyt itsemurhan hyvin lyhyen ajan sisällä. MTV Uutiset kertoo, mitä tapauksista tällä hetkellä tiedetään.

MTV:n tietojen mukaan kaksi poliisimiestä on tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Tavallisesti media ei itsemurhista uutisoi. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki toivoi perjantaina viestipalvelu X:ssä medialta hienotunteista asioiden käsittelyä, kuolleiden ja omaisten kunnioittamista ja faktoihin perustuvaa uutisointia.

MTV:n kotimaa- ja rikostoimituksen päällikön Tiia Palménin mukaan itsemurhista uutisoidaan nyt, koska tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

– Tässä asiassa on erilainen yhteiskunnallinen merkitys, kun otetaan huomioon, missä nämä itsemurhat on tehty eli työpaikoilla ja että he ovat korkeassa virassa olevia poliiseja, Palmén perustelee.

Ampui itsensä pienessä varastohuoneessa

Ensimmäinen itsemurhista tapahtui 3. marraskuuta presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä.

Tasavallan presidentti Alexander Stubb perheineen oli MTV:n tietojen mukaan kotona viettämässä viikonloppua, kun yksi hänen turvamiehistään ampui itsensä haulikolla talon kellaritiloissa sijaitsevassa pienessä, muutaman neliön kokoisessa varastohuoneessa työvuoronsa aikana. Presidenttiperhe oli ampumisen aikaan talon ylemmissä kerroksissa.

– Kyseinen turvamies oli ollut normaalisti työvuorossa. Hänen kollegansa sitten löysivät hänet, Palmén kertoi.

Presidenttiä informoitiin asiasta välittömästi. Stubb piti heti seuraavan viikon alussa Presidentinlinnassa tapauksen johdosta keskustelutilaisuuden koko henkilökunnalle.

– Stubb oli tietenkin ollut syvästi järkyttynyt ja ottanut osaa suruun.

Itsemurhat työpaikoilla

Toinen poliisin virkapaikalla tapahtunut itsemurha oli tämän viikon tiistaina.

Palménin mukaan se tapahtui koko poliisihallinnon korkeimmassa johdossa, Poliisihallituksessa Espoon Otaniemessä.

– Itsemurha tapahtui työhuoneessa kello 7.30 ja siinäkin tapauksessa työkaverit löysivät miehen.

Se, mikä tapauksissa on Palménin mielestä yllättävää on, että nämä molemmat itsemurhat on tehty työpaikalla.

– Viime syksynä uutisoimme Rikospaikassa myös Itä-Uudenmaan poliisilaitoksella työskennelleestä poliisista, joka teki itsemurhan liittyen omiin henkilökohtaisiin ongelmiin, mutta hän ei tehnyt sitä työpaikalla. On yllättävää, että tullaan tekemään itsemurha työpaikalle näin näkyvissä viroissa, Palmén pohti.