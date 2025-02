Poliisiylijohtaja: "Työn kuormitustekijöitä ei tunnistettu" – näin poliiseja on tuettu kollegojen itsemurhien jälkeen

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki myöntää, että poliisissa ei ole tunnistettu työhön liittyviä kuormitustekijöitä. Neljä poliisia teki itsemurhan vuonna 2024, yksi heistä surmasi itsensä tasavallan presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla.

– Tämähän on valtava tragedia. Läheisille, perheelle, koko työyhteisölle. Ne puhuttaa. Surutyö on kesken ja toivotaan, että sille annetaan aikaa. jokainen on järkyttävä tapaus. Kyllä tässä hiljenee isomman asian edessä, kommentoi MTV Uutisille Suomen Poliisijärjestöjen Liiton puheenjohtaja Jonne Rinne.

MTV:n tietojen mukaan peräti kaksi poliisimiestä on tehnyt itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Ensimmäinen viime kuukausien poliisi-itsemurhista tapahtui marraskuussa presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä. Stubb perheineen oli MTV:n tietojen mukaan kotona viettämässä viikonloppua, kun yksi hänen turvamiehistään ampui itsensä haulikolla talon kellaritiloissa olevassa varastohuoneessa työvuoronsa aikana.

Toinen virkapaikalla tehty poliisin itsemurha tapahtui tämän viikon alussa.

Korkea-arvoinen poliisimies ampui itsensä virka-aseella työpaikallaan Poliisihallituksessa aamulla.

Heikotkin signaalit tunnistettava

Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki kommentoi tapauksia perjantaina viestipalvelu X:n välityksellä. Itsemurhia tutkitaan kuolemansyyn tutkintana toisessa poliisiyksikössä, missä itsemurha on tapahtunut. Tapaukset ovat yksityiskohdiltaan ehdottomasti salassapidettäviä, Koskimäki muistuttaa.

– Poliisin työantajan edustajat huolehtivat asian käsittelystä jälkihoitotilaisuuksissa, tarjoavat ammattiapua ja käyvät asiaa läpi henkilökunnan kanssa. Olemme surullisia, kun olemme menettäneet kollegoitamme. Asia on raskas läheisille ja poliisiyhteisölle, Koskimäki kertoo.

Koskimäki korostaa, että poliisin työ on vaativaa ja kuormittavaa.

– Meillä on pääsy ampuma-aseisiin, huumausaineisiin ja salassa pidettäviin tietoihin. Meillä on laaja toimivalta puuttua ihmisten perusoikeuksiin. Tämä asettaa jokaiselle työntekijälle ja esimiehille erityisen velvollisuuden toimia ja pyrkiä tunnistamaan heikkojakin signaaleja.

Lisää keskusteluapua

Koskimäen mukaan poliisijohdossa tehdään kaikki mahdollinen, jotta henkilökunnan hyvinvointia voidaan tukea hyvin. Työtä henkisen hyvinvoinnin tukemiseksi on jatkettava väsymättömästi, poliisiylijohtaja muistuttaa.

– Matalan kynnyksen keskusteluapua on lisätty. Olemme viestineet hallinnon sisällä, kuinka tärkeää on ottaa asiat puheeksi ja kertoa havainnoista esimiehille.

– Selvitimme viime vuonna kaikki tapaukset, joita on neljä. Työhön liittyviä kuormitustekijöitä ei tunnistettu. Pohdimme miten paremmin tunnistaisimme työntekijän murheita, Koskimäki jatkaa.

Koskimäen mukaan itsemurhista ja poliisin pahoinvoinnista on puhuttava jatkossakin avoimesti hallinnon sisällä, kuitenkin yksityisyyttä ja salassapitoa kunnioittaen.

– Avun hakeminen on tärkeää. On tärkeää puhua esimiehelle. Meillä on turvallista hakea apua, jota on tarjolla.

Koskimäki toivoo medialta hienotunteisuutta tapauksen käsittelyssä sekä faktoihin perustuvaa uutisointia.

– Pyydän, että läheiset ja työyhteisö saavat surra ja toipua. Olemme tärkeässä tehtävässä. Meidän on oltava joka hetki valmiina hoitamaan poliisin tehtävät.