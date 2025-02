Poliisi ampui itsensä kollegansa virka-aseella Poliisihallituksen tiloissa – syyttäjä aloitti esitutkinnan

Valtionsyyttäjä aloittaa poliisin itsemurhaan liittyvän tutkinnan.

Syyttäjä on päättänyt aloittaa tutkinnan, joka liittyy poliisimiehen Espoossa sijaitsevissa Poliisihallituksen tiloissa 4. helmikuuta tekemään itsemurhaan.

Itse kuolemantapaukseen ei epäillä liittyvän rikosta. Syyttäjän mukaan kuolemansyyn selvittämisen yhteydessä on kuitenkin tullut esiin seikkoja, joiden perusteella tehdään esitutkinta.

Esitutkinnassa selvitetään, onko yhden Poliisihallituksen työntekijän henkilökohtaisen virka-aseen säilyttäminen ollut voimassa olevien ohjeiden ja määräysten mukaista.

Poliisihallituksen tiloissa kuollut poliisimies käytti ampumisessa toisen poliisin virka-asetta, ei omaansa. Ase kuului toiselle Poliisihallituksen työntekijälle ja syyttäjä selvittää nyt, onko virka-asetta säilytetty oikein.

Esitutkinta tehdään nimikkeellä virkavelvollisuuden rikkominen. Tutkinnanjohtajana toimiva valtionsyyttäjä Tapio Mäkinen korostaa, että asiassa on ylittynyt vasta esitutkintalaissa tarkoitettu syytä epäillä -kynnys. Vasta esitutkinnan jälkeen on käytössä laajempi tietopohja asian arvioimiseksi.

Kaksi poliisi-itsemurhaa työpaikalla lyhyessä ajassa

MTV Uutiset kertoi noin kaksi viikkoa sitten, että kaksi poliisimiestä teki itsemurhan korkean turvatason työpaikallaan lyhyessä ajassa. Kumpikin surmasi itsensä ampumalla.

Toinen itsemurhista tapahtui tasavallan presidentti Alexander Stubbin virka-asunnolla Helsingin Munkkiniemessä, toinen Poliisihallituksen tiloissa.

Tavallisesti media ei itsemurhista uutisoi. Poliisiylijohtaja Ilkka Koskimäki toivoi toissa viikon perjantaina viestipalvelu X:ssä medialta hienotunteista asioiden käsittelyä, kuolleiden ja omaisten kunnioittamista ja faktoihin perustuvaa uutisointia.

MTV:n kotimaa- ja rikostoimituksen päällikön Tiia Palménin mukaan itsemurhista uutisoidaan nyt, koska tilanne on hyvin poikkeuksellinen.

– Tässä asiassa on erilainen yhteiskunnallinen merkitys, kun otetaan huomioon, missä nämä itsemurhat on tehty eli työpaikoilla ja että he ovat korkeassa virassa olevia poliiseja, Palmén perustelee.