Poliisin virka-aseet ovat valtion omaisuutta ja tarkassa kontrollissa: Työpäivän jälkeen ase jää töihin – yleensä

Kaikilla vaadittavat tasokokeet suorittaneilla poliisivirkamiehillä on virka-ase riippumatta siitä, tekevätkö he töitä toimistossa vai kentällä. Näin kertoo Poliisihallitus MTV:lle.

– Virka-ase on myös toimistotyötä tekevillä poliisivirkamiehillä. Jos ase ei ole poliisihenkilöllä kannossa, sitä säilytetään lukitussa ase- tai kassakaapissa, kertoo ylitarkastaja Jussi Kytösaari Pohasta.

– Jos poliisi poistuu ulos ja on riski joutua voimankäyttötilanteeseen, silloin ase olisi hyvä olla mukana. Esimerkiksi jos rikostutkija tekee ensin töitä tietokoneellaan ja lähtee sitten käymään rikoksen tapahtumapaikalla, hän ottaa aseen mukaan.

Aseen kantaminen mukana liittyy siihen, että lain mukaan poliisilla on velvollisuus puuttua rikoksiin.

Poliisissa työskentelee toki suuri määrä henkilöitä siviiliviroissa, heillä ei asetta ole.

Virka-aseet valtion omaisuutta

Poliisien käytössä olevat virka-aseet omistaa Poliisihallitus, eli käytännössä valtio. Virka-aseita säilytetään asianmukaisissa lukituissa kaapeissa poliisiasemilla ja muissa poliisin toimipisteissä.

Kytösaaren mukaan virka-aseiden liikkeitä seurataan ja kontrolloidaan tarkasti.

– Poliisilaitoksilla on tietyt tähän tehtävään nimetyt voimankäyttöön erikoistuneet poliisivirkamiehet. He pyörittävät tätä hommaa. Täällä Poliisihallituksen asehallinnossa minä istun virka-aseiden päällä, Kytösaari kertoo.

– Aseet tarkastetaan säännöllisesti ennen harjoituksia tai pakollisia tasokokeita. Ne myös inventoidaan vuosittain.

Poliisin virka-aseen käytöstä säädetään asetuksella, voimankäytön ohjeistuksilla ja laitoskohtaisilla ohjeilla.

– Jos virka-asetta säilyttäisi omassa työhuoneessa ilman perusteltua syytä, siitä tuskin selviäisi enää pelkällä suullisella huomautuksella, Kytösaari sanoo.

– Kontrollin on tarkoitus olla tarkka. Esimerkiksi meillä Poliisihallituksessa on virka-aserekisterit, joihin kirjataan virka-aseiden sijainnit ja esimerkiksi se, koska ne meiltä jaetaan kentälle.

Ylilyönnit harvinaisia

Työpäivän jälkeen virka-aseet jätetään pääsääntöisesti työpaikalle säilytykseen.

– Poikkeuksellisesti poliisivirkamies voi joutua ottamaan virka-aseen kotiin. Tähän pitää olla kuitenkin perusteltu syy, esimerkiksi jokin uhka, jonka takia hän pitää asetta mukanaan, Kytösaari kertoo.

Kytösaaren mukaan väärinkäytökset virka-aseiden käytössä ovat harvinaisia.

– Minulle ei ole tullut tietoon sellaisia viime aikoina. Vaikka onhan näitä joitakin tapauksia aikoinaan ollut, joista itsekin olen lehdistä lukenut. Naapurikämpässä on esimerkiksi pidetty bileitä ja niitä on sitten lähdetty virka-ase kädessä vaientamaan. Kenkää on sitten tullut, Kytösaari sanoo.

– Virka-aseella tehdyt ylilyönnit ovat hyvin harvinaisia.

Moni muistaa surullisen kuuluisan ammuskelun viime huhtikuussa Helsingissä Bar Ihkun edessä. Poliisina aiemmin työskennellyt kansanedustaja Timo Vornanen ampui maahan varoituslaukauksen ravintolaillan päätteeksi.

Kytösaari muistuttaa, ettei kyseinen ase ollut virka-ase vaan kansanedustajan itse hankkima.

– Joskus aiemmin poliisit saattoivat tosin ostaa itse oman virka-aseensakin, mutta nykyisin työnantaja tarjoaa työvälineet, Kytösaari sanoo.