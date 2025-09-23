Maajussille morsian -Ville vei sinkkunaisten sydämet pikatreffeillä. Ville kertoo MTV Uutisille tehneensä paljon töitä itsensä kanssa, jotta on oppinut käyttäytymään herrasmiehen tavoin.

Tämänvuotisten maajussien pikatreffit Maajussille morsian -ohjelmassa olivat etenkin maajussi-Villen, 58, osalta menestys: kaikki yhdeksän pikatreffeille saapunutta naista olivat kauden kirjekuninkaasta suorastaan hullaantuneita.

Naiset olivat vaikuttuneita siitä, miten Ville katsoo suoraan silmiin, on läsnäoleva ja lämminhenkinen.

– Hurmaava herrasmies! Juuri niin charmantti ja lämminhenkinen kuin olin kuvitellut. Ja mitkä silmät! morsianehdokas Anne totesi.

– Villen seurassa oli ihanan rauhallinen ja turvallinen olo, Outi hehkutti.

– Wau, aivan mieletön persoona, kuului naisten yhteiskuorosta.

– Eikö Villeä voisi kloonata? Mariann kyseli.

"Olen yrittänyt kehittyä"

Ville kertoo MTV Uutisille olleensa varsin otettu naisten kiinnostuksesta häntä kohtaan.

Salossa asuva Ville, 58, viettää osan vuodesta oliiviviljelmiensä parissa Espanjassa.Ninni Varsila

Ville kertoo, ettei hän ole aina ollut nykyisenkaltainen herrasmies.

– Nuorempana olin paljon jotenkin itsevoimaisempi ja itsekkäämpi ihminen, kuten meistä moni on varmasti ollut. Ikä on tuonut rauhaa, Ville sanoo.

– Olen oikein opiskellut sitä, että osaan kuunnella toista ihmistä ja antaa toiselle ihmiselle tilaa.

Ville on aikuisiällä opiskellut jopa sosiaalipsykologiaa avoimessa yliopistossa oppiakseen enemmän ihmismielestä.

– Olen myös lueskellut näitä asioita paljon, tutkinut itseäni ja yrittänyt kehittyä näissä asioissa vuosien varrella.

"Positiivinen palaute yllätti"

Peräti 130 kirjettä sinkkunaisilta ympäri Suomea saanut Ville valitsi pikatreffeille ennätykselliset yhdeksän naista.

– Sain erikoisluvan, kun oli niin paljon niitä kirjeitä, Ville hymähtää.

Naiset saapuivat viiden minuutin pikatreffeille monenlaisten tuliaisten kera, ja Ville huomasi heidän kiinnostuksensa.



– Kyllä se valtava positiivinen palaute yllätti, ja he kaikki hurmasivat myös minut. Tunne oli molemminpuolinen, Ville sanoo nyt.

– Kyllä he kaikki olivat sellaisia, jonka kanssa olisin voinut treffailla jatkossa.

Tästä syystä myöskään valinnat eivät olleet helppoja hyvin lyhyen tutustumisen jälkeen.



– Oli ikävää, kun kivoja naisia piti laittaa kotiin.

Katso yllä olevalta videolta, millaisen itsetutkiskeluprosessin Ville on käynyt läpi.

