Maajussille morsian -ohjelman kirjekuningas Ville, 58, sai kaikki naiset ihastumaan itseensä pikatreffien aikana. Ville kertoo MTV Uutisille, mikä ratkaisi valinnat.

Maajussille morsian -ohjelmassa maanantaina nähdyt maajussien pikatreffit olivat etenkin maajussi-Villen, 58, osalta menestys: kaikki naiset olivat hänestä suorastaan hullaantuneita.

Espanjassa oliiviviljelyksiään osan vuotta hoitava Ville sai naisilta runsaasti kehuja, ja moni totesi olevansa erittäin pettynyt, ellei pääse jatkoon.

Salossa asuva Ville, 58, viettää osan vuodesta oliiviviljelmiensä parissa Espanjassa.Ninni Varsila

Peräti 130 kirjettä sinkkunaisilta ympäri Suomea saanut Ville valitsi pikatreffeille ennätykselliset yhdeksän naista.

– Sain erikoisluvan, kun oli niin paljon niitä kirjeitä, Ville hymähtää.

"Positiivinen palaute yllätti"

Naiset saapuivat viiden minuutin pikatreffeille monenlaisten tuliaisten kera, ja Ville huomasi heidän kiinnostuksensa.



– Kyllä se valtava positiivinen palaute yllätti, ja he kaikki hurmasivat myös minut. Tunne oli molemminpuolinen, Ville sanoo nyt.

– Kyllä he kaikki olivat sellaisia, jonka kanssa olisin voinut treffailla jatkossa.

Tästä syystä myöskään valinnat eivät olleet helppoja hyvin lyhyen tutustumisen jälkeen.



– Oli ikävää, kun kivoja naisia piti laittaa kotiin.

Ville kertoo MTV:n haastattelussa, mitkä luonteenpiirteet kussakin pikatreffeiltä jatkoon päässeessä naisessa viehättivät. Yksi piirre oli lopulta ylitse muiden.

Katso yllä olevalta videolta, millä perusteella Ville teki valintansa!

Maajussille morsian maanantaisin MTV3-kanavalla kello 20.00 ja MTV Katsomossa.