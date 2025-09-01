Maajussi-Ville tyrmistyy kirjeidensä äärellä: "Taidan nyt ottaakin viikon vapaata töistä"

Maajussi-Ville saa järisyttävän määrän kirjeitä. Artikkeli sisältää juonipaljastuksia Maajussille morsian -ohjelmasta.

Maajussille morsian -ohjelman 18. kaudella maajussit ovat jälleen etsimässä elämänsä rakkautta.

Sarjan toisessa jaksossa kahdeksan maajussia pääsee ensi kerran tutkimaan heille kirjoitettuja kirjeitä.

Viimeisenä jaksossa kirjelaatikkonsa pääsee avaamaan maajussi-Ville. Jännitys tiivistyy, kun Ville raottaa kirjelaatikkonsa kantta, jonka alta paljastuu yllätys: laatikko on pullollaan kirjeitä.

– Tämä on aivan täynnä, Ville ihmettelee.

Yllätykset eivät kuitenkaan pääty siihen. Laatikon avattuaan Ville saa hämmästyä toistamiseen, kun juontaja Vappu Pimiä vetää pöydän alta esiin toisen laatikon, jossa on myös kirjeitä maajussille.

– Kyllä se täytyy sanoa, että kun se toinen laatikko siihen kannettiin, niin olin todella yllättynyt. Tuli semmoinen olo ihan ensimmäisenä, että tosi upeeta, että niin moni ihminen on nyt uskaltanut lähettää sen kirjeen ja lähestyä minua, Ville miettii.

Pimiäkin toteaa jaksossa, että Ville lienee kauden ylivoimainen kirjekuningas.

– Taidan nyt ottaakin sitten viikon vapaata töistä, Ville vitsailee.

Maajussi miettii edessä olevan kirjeurakan suuruuden perusteella, että hänen on varmaan raivattava sille kalenteristaan toden teolla tilaa.

Maajussille morsian MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla ma klo 20.

MTV Katsomo+ -tilauksella jaksot 3 ja 4.