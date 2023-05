Maajussille morsian maailmalla -puolisoehdokkaalle sattui huvittava kömmähdys kirjeen kanssa: "Eihän hän osaa edes lukea suomea"

Yksi Francescon Italiaan kutsumista puolisoehdokkaista on Marianne.

Mariannen harrastuksiin kuuluvat erilaiset liikuntaharrastukset sekä mottoripyöräily. Hän kuvailee olevansa omatoiminen ihminen, joka tykkää puuhailla vapaa-ajallaan esimerkiksi erilaisia puutöitä. Lisäksi Marianne rakastaa ruuan laittoa sekä leipomista ja on ensimmäiseltä koulutukseltaan kokki.

Marianne on kotoisin maalta, ja hänen vanhemmillaan on lammastila, jossa hän on puuhastellut yhtä sun toista. Hän kertoo tehneensä myös lomittajan töitä, ja maalaishommat ovat näin ollen hänelle tuttuja.