Maajussi-Ville on tämän vuoden kirjekuningas – näin hän valitsi morsianehdokkaansa kirjeiden joukosta

Maajussille morsian -ohjelmaan osallistuva Ville on tämän kauden kirjekuningas. Hän kertoo saaneensa jopa kaksi laatikollista kirjeitä.

Maajussille morsian -ohjelmassa tavataan tänäkin vuonna liuta maajusseja, jotka ovat valmiita löytämään rinnalleen elämänsä rakkauden.

Yksi heistä on Ville, 58, joka on jakanut aikansa Espanjan Fuengirolan ja Salon välillä noin kymmenen vuoden ajan. Ville tekee pääasiassa töitä oman oliiviöljybisneksensä parissa sekä muotoilijana niin ikään omalle yritykselleen.

Kauden maajusseista Ville on kirjekuningas. Mies kertoi ohjelman pressitilaisuudessa 18. elokuuta, että hän sai jopa kaksi laatikollista kirjeitä.

– Se oli kyllä aikamoinen yllätys. En uskaltanut oikein siinä alussa odottaa mitään, mutta kyllähän niitä sitten sieltä tuli. Jokaisen kirjeen olen lukenut ja vielä käynyt tarkkaan läpi. Kiitos jokaiselle kirjeen lähettäneelle, olitte todella rohkeita, Ville sanoo.

Hän kertoo, että morsianehdokkaiden löytäminen kirjeiden joukosta oli iso prosessi, sillä hän halusi käydä jokaisen kirjeen tarkasti läpi.

– Jokainen kirje oli hyvin erilainen. Minulla ei ollut mitään sellaista punaista lippua, että tällaista en ainakaan halua. Arvoin jokaisen kirjeen erikseen ja jokaisen naisen yksilönä. Olihan se melkoinen prosessi käydä ne läpi, Ville myöntää.

Ville toivoisi löytävänsä kumppanin, jonka kanssa voisi jakaa yhteisen elämän.

– Sellainen ihminen, joka sopisi tähän minun elämänrytmiini ja -kuvioon mukaan. Tässä vaiheessa elämää ei tarvitse olla enää 24 tuntia vuorokaudessa yhdessä. Minäkin lähenen kuuttakymppiä ja lapset on jo tehty. Kumppanilla saa olla oma elämä ja minulla oma elämä, mutta ne täytyisi pystyä myös yhdistämään jollain tavalla.

