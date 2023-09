Maajussi-Tarja turhautui miesten heikkoon kommunikointiin – sai kiinnostuneilta vain muutaman rivin mittaisia kirjeitä

Mansikanviljelijänä Kuopion lähellä työskentelevä Tarja, 54, muutti takaisin Suomeen viisi vuotta sitten Yhdysvalloista. Hänellä on kolme aikuista lasta.



Tarja on eronnut toistakymmentä vuotta sitten, jonka jälkeen hänellä on muutamia suhteita. Sinkkuna hän on viihtynyt noin kolme vuotta.



– Se, miksi olen sinkku, niin siihen vaikuttaa jo lokaatiokin, sillä olen Kuopion tuolla puolen, ja se on harvaan asuttua seutua.



Nyt hän kaipaisi rinnalleen miestä, joka on sinut itsensä kanssa ja valmiina aikuiseen parisuhteeseen.