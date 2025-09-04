Maajussit purkavat kirjeiden herättämiä tuntojaan: "Kun kirjeet sain, niin se oli oikeastaan sillä selvä"

Maajussille morsian -ohjelmassa ollaan jännän äärellä, kun maajussit saavat käsiinsä kirjelaatikot.

Uuden Maajussille morsian -kauden toisessa jaksossa maajussit pääsevät vihdoin tutustumaan heille raapustettuihin kirjeisiin.

Maajussi-Antti, 23, kertoo MTV Uutisille toivoneensa, että hänelle osoitetut kirjeet olisi kirjoitettu käsin. Miestä odottikin iloinen yllätys, sillä hänen kirjelaatikkonsa uumenista paljastui useita käsin raapustettuja viestejä.

Antti oli mielissään myös siitä, että kirjeet olivat elämänmyönteisiä, eikä joukossa ollut ainuttakaan "kahden lauseen kirjettä". Hän arvioi saamiensa kirjeiden olleen todella hyviä.

Antin mukaan valintojen tekeminen kirjeiden perusteella ei tuottanut hänelle päänvaivaa.

– Kyllä saa sanoa, että kun kirjeet sain, niin se oli oikeastaan sillä selvä. Oli sinällään tosi helppoa päättää kirjeiden perusteella, että kenet haluaa treffailtaviksi.

Maajussi-Matti, 43, kertoo saaneensa kirjeitä laidasta laitaan. Osa antoi kirjoittajasta todella hyvän kuvan, kun taas osa jätti enemmän arvailujen varaan.

– Oli oikein hyviä. Itsestä ja tulevaisuuden suunnitelmista kerrottu tosi paljon. Sellaisia, joista sai oikein hyvän kuvan ihmisistä, Matti sanoo.

– Mutta sitten toiset kirjeet olivat vähän semmoisia, että kunhan oli vaan kirjoitettu. Niistä ei niin paljon saanut ehkä auki asioista. Kun ei itse saanut varmuutta kirjeestä, niin oli ehkä helpompi karsia heti hyvissä ajoin pois. Jos sieltä ei löytynyt mitään semmoista, mikä itseäni kiinnostaa, niin todennäköisesti sitä ei tämän matkan varrellakaan löydy, hän jatkaa.

Maajussi-Ville, 58, on eittämättä tämän vuoden kirjekuningas, sillä miehelle lähetettiin noin 130 kirjettä.

Ville jaotteli kirjeitä muun muassa sen perusteella, tuntuisiko kirjoittaja soveltuvan hänen elämäänsä ja löytyikö kirjeestä jotain sellaista, joka "nappasi". Kirjeiden läpikäymisessä Villeä auttoi hänen tyttärensä.

– Täytyy sanoa nyt vielä kiitos kaikille, jotka kirjeen lähettivät. Minä kyllä joka ikisen luin läpi tarkkaan. Se on minun velvollisuuteni, kun ihmiset näkivät suuren vaivan ja kirjoittivat minulle, Ville sanoo.

– Nämä yhdeksän (puolisoehdokasta), jotka ovat olleet mukana, ovat valikoituneet niin suuresta määrästä, että he ovat kaikki kumppaneita, joiden kanssa voisin varmaan jatkaa. Yhtäläisyyksiä on ollut niin paljon, hän jatkaa.

– Kaikki kirjeet olivat ihan mahtavia ja hyvin kattavia. Kaikki olivat kertoneet hyvin itsestään, maajussi-Perttu, 26, iloitsee.

Perttu teki valintansa lukemalla kirjeitä ajatuksen kanssa ja pohtimalla asioita hieman eteenpäin tulevaisuuteen.

– Kyllä aika helposti valikoituivat ne kirjeet, että kenet valitsen jatkoon.

