Yksi kirjain tuottaa monelle ongelmia: Osaatko itse lausua sen oikein?

Aakkosissa puolestaan on kirjaimia, joista osa on niin vähällä käytöllä, että ne saattavat aiheuttaa ongelmia käytettäessä. Osaatko sinä lausua kirjaimen q?

Hurtta kirjoittaa, että kyse on luultavasti hyperkorrektiudeksi kutsutusta ilmiöstä – siis liioitellusta korrektiudesta: kun sana tai äänne tuntuu vieraalta, sen vierasperäisyyttä liioitellaan.

Mihin q-kirjainta edes tarvitaan?

Mutta miksi suomen kielessä ylipäätään on q-kirjain, jos pelkkä k riittäisi? Erityisasiantuntija ja sanakirjantoimittaja Elina Heikkilä Kotimaisten kielten keskuksesta kertoo MTV Uutisille, että kirjainta on käytetty varhaisissa suomenkielisissä teksteissä jo 1500-luvulla, pääasiassa Mikael Agricolan teoksissa, mutta harvakseltaan myöhemminkin.

– Suomen kieltä kirjoitettaessa q-kirjainta on käytetty vain tietynlaisissa yhteyksissä, u:n tai v:n edellä. Tämä merkintätapa on lainaa muiden kielten – ennen kaikkea latinan – oikeinkirjoituskäytännöistä, Heikkilä kertoo.

Mikael Agricola käytti q:ta useimmiten sanan alussa ja kirjoitti esimerkiksi sanan kuiva muotoon quiua. Kun suomen oikeinkirjoitusta on myöhemmin vakiinnutettu ja yhtenäistetty, q-kirjaimesta on luovuttu kotoperäisissä sanoissa ja se on jäänyt käyttöön vain eräisiin lainasanoihin ja muunkielisiin erisnimiin.