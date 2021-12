Mikä on syvän vastakohta, kun puhutaan esimerkiksi hyllyjen syvyydestä? Tätä ongelmaa on pohdittu keskustelupalstoilla jo vuosia. Kotimaisten kielten keskuksen mukaan tässä kohtaa suomen kielessä onkin itse asiassa aukko: sellaista sanaa ei ole.

"Eikö suomen kielessä tosiaan ole sanaa...?"

"Eikö suomen kielessä tosiaan ole sanaa, joka tarkoittaa syvän vastakohtaa? Kyse ei ole veden syvyydestä, vaan esimerkiksi hyllyjen syvyydestä. Hyllyissä on korkeys, leveys ja syvyys. Korkean vastakohta on matala, leveän vastakohta on kapea. Mikä on syvän vastakohta?" kysellään Kotimaisten kielten keskukselta Kysymyksiä ja vastauksia -palstalla.