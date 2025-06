Elli Haloo kruunattiin Stadin Friiduksi – tiedätkö mitä tarkoittaa brekkis, brekkari tai smörgari?

Helsinki-päivänä valittiin perinteisesti vuoden Stadin Friidu ja Kundi.

Pääkaupungissa on juhlittu tänään Helsingin 475-vuotissyntymäpäivää. Ympäri kaupunkia on järjestetty lukuisia maksuttomia tapahtumia.

Kaupunkilaiset kokoontuivat sateisesta säästä huolimatta Esplanadin puistoon katsomaan, kenet tänä vuonna kruunataan Stadin Friiduksi ja Kundiksi.

Tapahtumassa kuultiin laulua ja lausuntaa Stadin slangilla, joka on yli sata vuotta sitten nuorisojoukoissa Helsingin kaduilla alkunsa saanut kaupunkikieli.

"Juhlitaan", kehottivat päärautatieaseman vakavakasvoiset kivimiehet Helsinki-päivän kunniaksi.

"Bulein" kunnianosoitus

Stadin Friidu ja Kundi -tittelit myöntävän Stadin slangi ry:n mukaan kyseessä on "bulein" eli suurin kunnianosoitus, jonka helsinkiläinen voi saada.

– Sellaiset henkilöt yleensä valitaan, jotka ovat omien kartsojensa dallaajia, perusteli tunnustukset valituille jakanut Seppo Palminen.

Toisin sanoen, titteli myönnetään vuosittain kahdelle oman tiensä kulkijalle.

Vuoden 2025 Stadin Friiduksi valittiin Haloo Helsingin laulaja Elli Haloo.

– Mä otan tämän kunnian erittäin avosylin vastaan. On aika siistiä olla Stadin Friidu, Elli Haloo kiitteli.

Elli sanoo arvostavansa Helsingin avarakatseisuutta.

– Minusta tuntuu, että täällä moni saa olla paljon enemmän omia itsejään. Pukeutua rohkeammin, mitä ehkä jossain muualla. Minä toivon, että se kantautuu ympäri Suomen, että ihmiset saisivat kaikkialla olla sellaisia kuin haluavat, Elli Haloo avasi kotiseuturakkauttaan.

Järjestö perusteli Elli Haloon valintaa muun muassa Haloo Helsinki -yhtyeen nimellä – ympäri Suomea keikkailevan bändin nimi johdattaa sen juurille.

Bonjaat sä slangia?

Vuoden 2025 Stadin Kundiksi puolestaan nimitettiin historiantutkija ja tietokirjailija Mikko-Olavi Seppälä. Seppälä on myös slangiharrastaja.

– Se on tärkee, et sä bonjaat, mist on kyse. Sit ku sä bonjaat slangia, niin sä bonjaat Stadii. Et onhan siinä eroa, jos mutsi duunaa brekkarii ja faija duunaa brekkiksii. Sä hiffaat, et silloin toinen stikkaa smörgarii ja stikkaa järkkuu, mellaa ja vennuvei, eiks niin? Seppälä sanaili MTV Uutisille.

Seppälä selventää vielä, mitä hän oikein sanailuillaan tarkoittaa.

– Oli vaan puhe siitä, että äiti laittaa aamupalaa ja isä voi tehdä murtoja, Seppälä kääntää slangia yleiskielelle.

Stadin Friidu ja Kundi valittiin tänä vuonna jo 30:tta kertaa.

Stadin Friidu ja Kundi -nimitykset ovat ikuisia – järjestön mukaan niitä ei voi kukaan ottaa koskaan pois.