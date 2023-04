Yksi käsittämätön luku kertoo kaiken Tampereen kiekkohuumasta – vierasjoukkueet joutuivat miettimään vaihtoehtojaan poikkeustilanteessa

Tappara ja Ilves pelaavat molemmat kotiottelunsa Tampereen Nokia Arenassa. Näinpä joukkueiden välieräottelut on sijoiteltu kalenteriin eri päiville.

Tappara ja HIFK kohtaavat keskiviikkona, perjantaina ja maanantaina, kun taas Ilves ja Pelicans mittelevät torstaina, lauantaina ja tiistaina. Seuraavan viikon aikana vain pääsiäissunnuntai on Tampereella pyhitetty muulle kuin huippujääkiekolle.

Jopa 60 000 katsojaa

Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo kertoo, että lippukauppa välieräotteluihin on käynyt hyvin. Samaa viestiä välittää lipunmyyntiyhtiön katsomokartta, joka kertoo, että etenkin lauantain otteluun mielivien kannattaa hankkia lippunsa nopeasti. Tiistain ottelussa riittää vielä tilaa.

Nokia Arenan kapasiteetti on jääkiekko-otteluissa 12 700 katsojaa.

Jalo uskoo menestysnälkäisten Ilves-kannattajien löytävän katsomoon, vaikka kotipelejä pelataan nyt lyhyessä ajassa peräti kolme. Vastaavasta on jo kokemusta tältä kaudelta, kun Ilves ja Tappara joutuivat syksyllä pitkään vieraspelien putkeen Nokia Arenan varausten vuoksi.

– Yleisöä tuli hyvin. Sinällään olen luottavainen, että se ei vaikuta, vaikka on putkeen pelejä, Jalo tiivistää ja toteaa, ettei pelitapahtumien ympärille tarvita erityisiä vippaskonsteja yleisön houkuttelemiseksi.

– Ilves-perheelle tällainen on varmasti ihan riittävä tapahtuma. Ei ole mahat täynnä, kun ei ole menestystä tullut. Kaikki ovat liikkeellä, jotka vain ovat lähimaastoissa.

Seuran mukaan keskiviikon otteluun on myyty jo 9 000 lippua. Perjantain ottelu puolestaan on täyteen varattu. Maanantaille lippuja on vielä saatavilla hyvin, mutta pyhäpäivä lisännee ottelun houkuttelevuutta.