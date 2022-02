Lauantain ensimmäinen kiekko putoaa Nokia Arenassa jäähän kello 14.30, kun Ilves ja Jukurit iskevät yhteen kärkikamppailussa. Viisi tuntia myöhemmin on Tapparan ja SaiPan vuoro mitellä paremmuudesta.

Poikkeuksellinen tilanne on seurausta koronatartuntojen aiheuttamista ottelusiirroista. Normaalisti Ilves ja Tappara pelaavat kotiareenallaan eri päivinä.

– Yksi ottelu pelataan, sitten paikat laitetaan taas kuntoon ihan kuin olisi pelit maanantai- ja tiistai-iltana. Nyt on vain pieni hässäkkä siinä, että pitää kiireellisesti hoitaa aitiot ja katsomot, tyhjentää roskikset. Sitten ovet aukeavat uudestaan. Sen jälkeen on taas normaali peli.

Salmela ennakoi, että suurin urakka on juuri hallin siivoamisessa. Areenamestarin mukaan kaikki kynnelle kykenevä henkilökunta on valjastettu töihin, jotta paikat saadaan kuntoon seuraavia asiakkaita varten.

– Ei tietenkään heti ajeta pihalle, maalaisjärjen mukaan mennään. Vähän aikaa saa olla pelin jälkeen, mutta jossain vaiheessa on pakko sanoa, että nyt pitää lähteä, että saadaan seuraavat asiakkaat sisään.

Tilaisuuden on haistanut myös Jääkiekkoliitto. Paikalle ovat Salmelan mukaan tulossa MM-kisojen "lumipojat", jotka pitävät otteluiden aikana esimerkiksi vaihtoaitioiden edustat ja maalivahdin alueen puhtaana ylimääräisestä lumesta.

– Esimerkiksi MM-kisoissa tulee päiviä, että on kolme matsia. Siinä on jäänhuolto välissä, sitten on uusi peli, sitten taas jäänhuolto, Salmela kertoo.