Ilves ja Tappara yrittävät välttää Jokerien kohtalon – erikoisessa ohjelmassa on hopeareunus, joka saa kassan kilisemään

Jääkiekon Liigan pudotuspelit ovat sarjalle rahantekokone, joka hyytyy harvoin. Kolme vuotta sitten pudotuspelit jäivät pelaamatta koronapandemian takia, ja kaksi vuotta sitten kokoontumisrajoitukset pitivät katsomot lähes tyhjinä.

Tämän kevään pudotuspeleissä markkinavoimat ovat läsnä ehkä tiukemmin kuin koskaan ja sanelevat ehdot, joiden edessä urheilullisuus antautuu – mutta vain vähän, jos Ilveksen ja Tapparan toimitusjohtajia on uskominen.

Runkosarjan ykkönen Tappara kohtaa perjantaina alkavissa välierissä Helsingin IFK:n ja runkosarjan kakkonen Ilves Lahden Pelicansin. Runkosarjasijoitukset oikeuttavat kotietuun, mutta molemmat tamperelaisjoukkueet joutuvat aloittamaan välieräsarjansa kahdella vierasottelulla. Tampereen areena on varattu Antti Tuiskun ja Andrea Bocellin konserteille, jotka järjestetään kolmena päivänä aikavälillä 31.3 – 4.4.

Tuliko tämä yllätyksenä?

– Periaatteessa tuli, että areena on noin monta päivää peräkkäin varattuna. Alun perin oli sovittu, ettei huhtikuussa voi tulla pitkiä jaksoja. Mutta se on ymmärrettävää. Korona-ajalta on siirretty paljon tapahtumia, ja onkohan Bocellin konserttiakin siirretty jo kolmesti. Ei tämä ole maailmanloppu, Ilveksen toimitusjohtaja Risto Jalo rauhoittelee.

Tapparan toimitusjohtaja Mika Aro komppaa naapuritoimiston kollegaansa.

– Konserttien aikataulut ovat olleet tiedossa, ja Liiga on tehnyt otteluohjelman. Meillä ei ole ongelmaa asian kanssa.

SaiPa kiitti 1999

Kerta ei ole ensimmäinen, kun areenaolosuhteissa pelaaminen mutkistaa pudotuspelitaivalta. Ikimuistoisin esimerkki ja varoitus uhkakuvista on vuodelta 1999, jolloin Helsingin Jokerit joutui väistämään Helsingin areenassa järjestettyjä taitoluistelun MM-kilpailuja.

Altavastaaja SaiPa sai kaksi ensimmäistä puolivälieräottelua Kisapuistoonsa ja voitti ne. Jokerit pääsi kotikaukaloonsa vasta kolmannessa ottelussa, hävisi senkin ja lähti kesälomille nolosti voitoin 0–3.

Helsingin Sanomien tuolloisen artikkelin mukaan Jokerit joutui siirtämään myös harjoittelunsa normaalista poikkeaviin olosuhteisiin, kun Vantaan Myyrmäen jäähalli toimi narripaitojen tukikohtana kaksi ja puoli viikkoa runkosarjan lopussa ja pudotuspelien alussa.

Tampereella tilanne on toinen. Paluuta Hakametsään tai siirtymistä laitakaupungin harjoitushalleihin ei ole tarvinnut pelätä.

– Konsertit eivät vaikuta harjoitteluun. Kotipelipäivinä meillä on areenan jää käytössä koko päivän. Muulloin harjoittelemme harjoitushallissa, vaikka areena olisikin tyhjä, Jalo avasi.

Tapparan tilanne on sama.

– Pukukoppi on käytössä normaalisti ja harjoittelemme normaalisti. Kun areenalla on jotain, harjoitushalli on käytössä. Se on meille tärkeä asia. Sitten olisimme urheilullisesti ihmeissään, jos ei olisi harjoitushallia, Aro muistutti.

Tamperelaisloppuottelut tilauksessa

Jo vuosi sitten kiekkokansa odotti Ilveksen ja Tapparan loppuottelusarjaa, mutta TPS keikautti Ilveksen pronssiotteluun. Ilves kukisti KooKoon ja varmisti ensimmäisen mitalinsa sitten vuoden 2001.

Tappara on ollut vuosikymmenen ajan sarjan kestomenestyjä ja edennyt vuodesta 2013 alkaen välieriin kymmenen kertaa. Ajanjaksolta Tapparalla on kolme Suomen mestaruutta, neljä hopeaa ja yksi pronssi. Ilveksen edellinen Suomen mestaruus on puoliammattilaisajalta vuodelta 1985. Toimitusjohtaja Jalo oli tuolloin tamperelaisten ratkaisupelaaja.

Tämän kauden runkosarjamenestys on pönkittänyt paikallisloppuotteluiden odotusta entisestään. Vuonna 1975 perustetun Liigan historiassa saman kaupungin joukkueet ovat kohdanneet loppuotteluissa vain kerran. HIFK taivutti Jokerit 1983.

Nyt altavastaajilla HIFK ja Pelicans on mahdollisuus iskeä välieräsarjojen alkuvaiheessa, kun he pelaavat kaksi ottelua peräkkäin kotonaan.

– En näe tässä uhkakuvia. Jokainen ottelusarja pitää voittaa. Tapoja on erinäköisiä. Vieraissakin on pystyttävä voittamaan, kuten teimme jo Porissa pahassa paikassa, Jalo muistutti Ässistä otetusta puolivälierävoitosta.

Toimitusjohtajien mukaan reilun vuoden mittainen yhteiselo areenassa ja yhteistyö areenan kanssa ovat sujuneet hyvin.

– Arki rullaa mainiosti. Tämä välierien ohjelma on vain pieni kauneusvirhe, Jalo kuvaili.

Ilves pääsee kotikaukaloon ensi viikon torstaina ja Tappara keskiviikkona. Myös Aro odottaa välierien kotiavausta.

– Olemme miettineet asian siltä kannalta, että saamme kolme peräkkäistä kotiottelua eli ottelusarjan pelit kolme, neljä ja viisi. Niissä voi olla jo katkopelejä. Pääsemme myymään hyvin lippuja. Halli on lähtenyt täyttymään mukavasti.

Hän muistutti pelaajien sopeutumiskyvyn kehittyneen viime vuosina, kun koronapandemia mylläsi sarjaohjelmia uusiksi.