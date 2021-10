Korona-ajan jättiyleisö! Tapparan ja Ilveksen startti uudessa areenassa aiheutti ryntäyksen lippukaupoille – seuroilta poikkeuksellista yhteistyötä

Katsaus lipunmyyntisivustoille paljastaa sen, että Tapparan isännöimä perjantain ottelu on jo lähes loppuunmyyty. Myös Ilveksen vastaava kotipeli lauantaina on myynyt loistavasti. Lippukauppa aukesi maanantaiaamuna kello 10.

– Ei lipunmyynti ole yllättänyt, mutta olihan siinä hyvin pieni epäilys tästä (korona-)ajasta johtuen. Kyllä me kuitenkin uskoimme, että molemmat päivät menevät nopeasti, Tapparan myynti- ja markkinointijohtaja Aki Holma kommentoi MTV Urheilulle.

Uros Live -areenan kapasiteetti SM-liigapeleissä on Holman mukaan 13 000, joten tarjolla avaustapahtumiin on kaikkiaan 26 000 paikkaa. SM-liigan sisätilojen yleisöennätys 13 665 katsojaa, johon Hartwall Arenassa on ylletty useita kertoja, jää siis haaveeksi, mutta yleisömäärä tulee olemaan poikkeuksellinen korona-aikana.