Tämä selittää Tapparan yllättävät vaikeudet Liigan välierissä – Petteri Sihvonen tylyttää: "Tyhmää ja erikoista!"

Ennen välierien alkua ilmoilla oli puheita siitä, että Tappara menisi HIFK-sarjasta jatkoon jopa suoraan voitoin 4–0. Sitä pidettiin niin suurena ennakkosuosikkina.

Mitä perjantain ja lauantain peleissä sitten nähtiin?

Jotain aivan muuta kuin ylivertaista dominointia. Tappara jäi jopa jalkoihin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– HIFK oli pelin virtauksen herra. Tapparassa on kaksi jännää ulottuvuutta. Jori Lehterä ja Mikael Seppälä osoittavat sen, että Tappara on treenannut taas ikään kuin ”puhtia varastoon”. Luistin ei kulje eikä liiku. Minun mielestäni tuollainen ylitreenauttaminen on tyhmää ja turhaa. Se on ihan käsittämätöntä, että he riskeeraavat tuolla kaiken. Kovaa leikkiä. Nyt he ovat antaneet uskoa HIFK:lle, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen perkaa, jatkaen:

– Toinen yllättävä juttu on se, että HIFK:n vahva peliote on saanut Tapparan näyttämään ”ei-tapparalta”. Sen viisikko on ollut ihan levällään pitkin kaukaloa.

Raikkausero näkyi erityisesti perjantain avaustaiston jatkoerissä sekä lauantain kamppailussa. HIFK lensi ja Tappara kipuili.

– Kaikki kunnia HIFK:n suuntaan. He taistelevat vaihdosta toiseen ja heidän viisikkonsa on ollut hyvin ehjä. Iso juttu on ollut myös se, että heidän ykkösketjunsa (Kristian Vesalainen – Eetu Koivistoinen – Iiro Pakarinen) on ollut selvästi kovempi kuin Tapparan vastaava (Veli-Matti Savinainen – Jori Lehterä – Kristian Tanus). Sen lisäksi heidän takaansa on löytynyt leveyttä. Tuon voi yksinkertaistaa niin, että HIFK:n ykkönen ja nelonen ovat olleet parempia kuin Tapparan vastaavat. Eikä ole ihme, että sarja on tilanteessa 1–1. Se voisi olla myös 2–0. Tappara on ollut pelkän ylivoiman varassa, Sihvonen linjaa.

Juttu jatkuu kuvan alla.

HIFK haistaa veren

Sarja jatkuu keskiviikkona Tampereella, missä pelataan seuraavat kolme ottelua.

– Tappara sai haluamansa eli yhden ryöstön, mikä tietenkin antaa jatkoon valtavaa etua. Varsinkin jos jalat alkavat aueta, niin silloin Tappara on julmetun kova. Samaan aikaan on pakko kysyä: mikä estää sen, että esimerkiksi Eetu Koivistoinen ei olisi vielä Nokia Arenallakin parempi kuin Lehterä? Iiro Pakarinen on tällä hetkellä parempi kuin yksikään Tapparan pelaaja. Kannattaako hänelle antaa kunnon tunnetta peliin? Hän menee Leijoniin, muut eivät välttämättä, Sihvonen kuvailee.

Tapparan päävalmentaja Jussi Tapola puhui lauantain pelin jälkeen siitä, miten HIFK oli hänen mielessään selvästi parempi. Tapola viittasi siihen, miten lukemat olisivat voineet olla aivan hyvin 7–1. Ennen tätä Tapola kävi pitkään kädenvääntöä otteluvalvojan kanssa erinäköisistä vihellystilanteista.

– Se on harha, että hän pystyisi vaikuttamaan tuomioihin. Ei tuo auta yhtään mitään eikä ketään, Sihvonen toteaa, peräänkuuluttaen sitä, miten Tapolalla on oma vastuunsa kirvesrintojen heikosta välieräavauksesta.