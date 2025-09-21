Johannes Holopainen suhtautuu tanssiin "ihmisiä yhdistävänä ulottuvuutena".

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset ovat pärähtäneet vaihdilla käyntiin.

Tällä tuotantokaudella tähtiopettaja Katri Riihilahti on tehnyt paluun TTK-parketille. Hänen tähtioppilaansa on tänä syksynä näyttelijä Johannes Holopainen.

Riihilahti on iloinen saadessaan palata tähtiopettajaksi, ja myöntää sen olevan myös jännittävää omalla tavallaan. Kausi on Riihilahdelle kymmenes, eli tavallaan hänen juhlavuotensa.

– Ihanaa olla takaisin ja että on Johannes parina, näyttelijä. Koskaan aikaisemmin minulla ei ole ollut (parina).

Edellisen kauden Riihilahti oli pois TTK:sta äitiysloman tähden. Hänen ja ex-jalkapalloilija Aki Riihilahden esikoinen täytti juuri vuoden. Tähtiopettaja kertoo taaperon olevan innokas liikkuja ja äiti tanssiikin myös lapsensa kanssa kotosalla.

– Kovasti hän musiikista tykkää ja liikkeestä, Riihilahti kertoo.

Tähtioppilas Holopainen kertoo pitävänsä myös liikkeestä ja nauttivansa tanssimisesta. Näyttelijä kertoo lähipiirinsä olevan todella innoissaan siitä, että hänet nähdään pian TTK-parketilla.

Varsinkin Holopaisen sisko on luvannut saapua kannustamaan veljeään joka lähetykseen ja näyttelijä on myös luvannut tanssittavansa siskoaan vastaisuudessa.

– Siellä on siskolle paikka varattuna.

Holopaiselle merkitsee paljon, että hänen perheensä ja sukulaisensa elävät vahvasti hänen mukanaan TTK:ta.

– On ihanaa, että tämä on semmoinen yhteinen juttu. Olen tosi fiiliksissä, että pääsee jakamaan myös perheen kanssa tätä matkaa. Ja ystävien kanssa myös, tietenkin.

Riihilahden ja Holopaisen ensimmäinen TTK-tanssi tulee olemaan wieninvalssi. Heidän kappaleensa taustalla kuullaan Lady Gagan kappale Hold My Hand.