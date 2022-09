Aku Hirviniemi saapui kannustamaan Sonja Kailassaarta TTK-studiolle – kainalossa yllätys puolisolle: "Tärkeä hetki"

– Tämähän on tärkeä hetki ja Sonjalle tärkeä ilta, niin tottakai täytyy jollakin tavalla muistaa, Hirviniemi kertoi MTV Uutisille ennen suoraa lähetystä.

Hirviniemeä itseäänkin on vuosien mittaan kosiskeltu TTK-parketeille tähtioppilaaksi, mutta toistaiseksi hän ei ole mukaan lähtenyt.

– Se juontaa juurensa tanssiesityksestä meidän toiselta vuosikurssilta, kun yksi meidän koulun opettajista sanoi, että "hienosti käytit hyväksesi tuossa tanssiesityksessä tuota kömpelyyden estetiikkaa, kun kompuroin ja kaatuilin ja palasin sitten takaisin siihen koreografiaan, mikä oli hartaasti harjoiteltu. Se ehkä kertoo millainen liikkeen lahja minulla on, ehkä suosittelen Sonjallekin jatkossa, ettei harjoittele kanssani.

TTK-harjoitusten aikana Hirviniemi on tukenut Kailassaarta ottamalla mahdollisimman aktiivista roolia perheen kotona erilaisissa askareissa. Hän kertoo olevansa sitä mieltä, että vastaavan intensiivisen projektin aikana puolison täytyy tehdä kotona kaikkensa, jotta toinen voi keskittyä täysillä.

– Niitä ei saa jäädä yhtään pohtimaan, koska sitten usein käy niin, että kun katsoo kotona jälkeenpäin, niin ne eivät ole edes näkyneet siinä kuvassa, koska kamera on ollut jossain ihan muualla. Itsevarmasti vaan eteenpäin, karismalla ja kauneudella, ja niitähän Sonjalta löytyy.

Vaikka luotto Kailassaaren suoritukseen on kova, on myös jännitystä kuitenkin ollut ilmassa Hirviniemen ja Kailassaaren kotona, ja sitä komppaavat myös näyttelijän mukana olleet lapset. Annikki Hirviniemi kertoi, että jännitys on näkynyt isän käytöksessä pitkin päivää.