TTK-tähtioppilas Mikko Penttilällä on yllättävä tanssitausta – valmistautuminen kilpailuun on jo aloitettu

– Toki paritanssi on eri asia, mutta tanssi liikkumisen ja taiteen muotona on rakas nuoruudestani. Toivon, että löydän rakkauden vanhaan harrastukseen uudelleen, hän kertoo MTV Uutisille.

Penttilä paljastaa, että hänellä ja hänen tanssinopettajallaan Kerttu Niemisellä on jo nyt salainen Spotify-soittolista, johon hän on lisännyt suosikkikappaleitaan edessä siintäviä tanssitreenejä silmällä pitäen. Nieminen on myös lähetellyt tähtioppilaalleen erilaisia tanssivideoita, jotka hän on nähnyt hyödyllisiksi tulevaa koitosta ajatellen.