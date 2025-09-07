Näyttelijä Johannes Holopainen vakuutti tanssitaidoillaan: "Taikapölyä"

3:36imgKatso videolta parin tanssi!
Julkaistu 07.09.2025 22:45
Katri Riihilahti ja Johannes Holopainen hurmasivat TTK-tuomarit. 

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsivät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla. 

Näyttelijä Johannes Holopainen ja tähtiopettaja Katri Riihilahti päättivät ensimmäisen suoran lähetyksen illan viimeisenä parina. Heidän tanssinsa oli wieninvalssi, jonka musiikkina kuultiin Lady Gagan kappale Hold My Hand.

Tuomarit ihastuivat parin ensimmäiseen tanssiesitykseen. 

– Sanoit, että odotat, että tanssi alkaa avautua sinulle, mutta sä avauduit tanssille. Ihana keskittyneisyys jo ennen kuin musiikki alkoi, Helena Ahti-Hallberg kehui. 

– Herkkä ja kaunis päätös illalle. Hienoa, Jorma Uotinen komppasi. 

– Taikapölyä ilmassa, Jukka Haapalainen komppasi. 

Pari sai 21 pistettä. 

Tanssii Tähtien Kanssa MTV Katsomossa ja MTV3-kanavalla sunnuntaisin klo 19.30.

