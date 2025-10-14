Parinvaihtoviikon yksi kohokohta oli Tanssiraadille Isaac Senen paluu TTK-parketille.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelmassa nähtiin sunnuntaina 12. lokakuuta parinvaihtoviikon huipennus, jossa tanssit tanssittiin synttäriteemalla. Jakson päätteeksi kukaan ei pudonnut.

Huomenta Suomen Tanssiraadin mukaan se, ettei kukaan pudonnut kisasta näkyi selkeästi rentoutena studiolla sekä parketilla.

– Kun oli tämä turva, ettei kukaan pudonnut eilen, niin kyllä siellä oli ihan juhlan tuntua studiolla. Ja studioyleisö oli erityisen liekeissä eilen. Tanssijatkin puhuivat sitä minulle lähetyksen jälkeen, että olivat aivan häkeltyneitä suorastaan siitä, että millaista vastaanottoa tuli yleisöltä, vaikka on ollut hyviä yleisöjä aiemminkin, niin nyt oli jotenkin ekstra, MTV Uutisten viihdetoimittaja Aino Haili kertoi.

Viihdetoimittaja Katja Lintunen sen sijaan olisi kaivannut jaksoon enemmän yllätyksellisyyttä.

– Mielestäni tämä oli ehkä jakso muiden joukossa, tottakai oli eri parit, mutta jotain pientä sähäkkyyttä olisin ehkä kaivannut.

Jaksossa nähtiin myös erään TTK-tähtioppilaan paluu parketille: suoran lähetyksen alkuun nähtiin artisti Isaac Senen esitys, jossa hän myös tanssi itsekin viime vuotisen tähtiopettajansa Kastanja Rauhalan kanssa.

– Mielestäni se oli ehkä illan näyttävin ja säväyttävin tanssi, totesi juontaja Jesse Kamras.

– Ja olipa ihana nähdä! Olin aivan fiiliksissä, kun he vetivät siellä, Haili komppasi.

Sene on jatkanut tanssimista oman TTK-taipaleensa päättymisen jälkeen, ja Tanssiraati oli yhtä mieltä siitä, että se kyllä näkyi. Kuin myös hänen ja Rauhalan välinen yhteys.

– Nimenomaan se kemia heidän välillään on säilynyt, ainakin keskustelupalstoilla oltiin ihan liekeissä tästä, että vau, nyt näyttää upealta.

Kauden varsinaisten tähtiparien joukosta erityisesti parinvaihtoiltana Tanssiraatia säväyttivät entinen jalkapalloilija Paulus Arajuuri ja tähtiopettaja Kia Lehmuskoski. Kaksikon tanssi oli paso doble ja heille annettu kappale oli ysäribileklassikko Ecuador.

– Kaipaan juuri tuollaisia vähän erilaisia koreografioita, erilaisia teemoja, Lintunen mietti.

Yllä olevalla videolla Tanssiraadin analyysi parinvaihtoviikon onnistujista sekä Kristiina Mäkelän äkillisestä takaiskusta.