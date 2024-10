TTK-parketilla nähtiin yllättävä veto: "Osoittaa oppilaalta aikamoista muuntautumiskykyä"

– Viikko sitten lähetyksen jälkeen tuomari Jukka Haapalainen sanoi minulle, että Linnea ja Sami olisivat voineet olla alunperinkin tosi hyvä match toisilleen. He ovat kumpikin pitkiä ihmisiä ja senkin puolesta fysiikka toimii. Tämä oli tosi, tosi, tosi valloittava esitys. He onnistuivat tosi hienosti, Haili pohti.

– Kun heidänkin kanssa juttelin lähetyksen jälkeen, niin he oikein säteilivät ja kyhertelivät siinä yhdessä, että "meillä on ollut vaan niin hauskaa", Haili kertoi.

Tulevana sunnuntaina tilanne on eri, kun edessä on paluun normaaliin. Tuolloin vuorossa on musikaaliteemainen jakso. Tanssiraati oli yhtä mieltä siitä, mitä he odottavat tuolloin TTK-parketilla näkevänsä.