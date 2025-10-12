Johannes Holopainen ja hänen parinvaihtoviikon parinsa Kastanja Rauhala tanssivat cha chan.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman kuudennessa suorassa lähetyksessä tanssittiin parinvaihtoviikon tunnelmissa.
Näyttelijä Johannes Holopainen on nähty kauden aikana tähtiopettajansa Katri Riihilahden rinnalla. Nyt mies pääsi viemään tanssinopettaja Kastanja Rauhalaa cha chan tahdissa. Tanssin taustalla kuultiin Justin Timberlake CAN'T STOP THE FEELING! -kappale.
Tuomaristossa nähdään tänään lisävahvistusta. Viime kaudella parketilla tanssinut artisti Isaac Sene nähdään Helena Ahti-Hallbergin, Jukka Haapalaisen ja Jorma Uotisen rinnalla.
Palautteenannon aloitti Helena Ahti-Hallberg.
– Johannes, onnistut aina vakuuttamaan minut jo ensimmäisellä liikkeelläsi, nyt olit kuin Michael Jackson konsanaan, Ahti-Hallberg sanaili.
Teknisiä kehityskohteita kuitenkin löytyi, muun muassa jalkatekniikan suhteen.
Jorma Uotinen oli sitä mieltä, että tähtiparin esitys oli "melkoinen täräys".
– Täysillä mentiin ja seksiäkään säästelemättä. Vaikka pari vaihtui, ette tanssijoina koskaan petä odotuksiani.
Vieraileva tuomari Isaac Sene tanssi itse viime tuotantokaudella Rauhalan parina aina finaalin toiselle sijalle asti. Senellä oli myös tiukkaa sanottavaa entisen tähtiopettajansa ja Holopaisen esityksestä.
– Tässä oli sellainen kemia, että minusta tuli ihan jealous, Sene kommentoi ja sai studioyleisön mylvimään.
– Taitoa löytyy selkeästi paljon, tämä oli seksiä, tämä oli tyylikäs.
Myös Jukka Haapalainen löysi kehuttavaa sekä antoi yksityiskohtaisen palautteen teknisistä asioista.
Juontaja Ernest Lawsonille Rauhala myönsi sen olevan jännittävää, että hänen edellinen tähtioppilaansa on mukana tuomaroimassa illan tansseja.
– Ihanaa nähdä Isaac täällä, Rauhala totesi.
Johannes Holopainen ja Kastanja Rauhala saivat yhteensä 33 pistettä.