Tanssiraati pisti merkille erityisesti yhden TTK-parin käsinkosketeltavan vahvan kemian

– Vaikkakin pakko sanoa, että Niinahan oli tässä omassa elementissään. Hänhän on elänyt ja hengittänyt komediaa lähestulkoon koko elämänsä, ja hän on viihdyttäjä, ennen kaikkea, Haili muistutti.

Isaac & Kastanja - I Wanna Be Like You

– Todellakin se näkyy, että heillä on natsannut hyvin yhteen. Se on myös se, mitä ajatellaan sen kehityskaaren kannalta, niin se on todella merkityksellistä tietenkin, että miten pari natsaa yhteen. Kastanja ja Isaac hyvin näyttää sattuvan yhteen, luulen, että sekä yleisö että tuomarit ja me Katjan kanssa odotamme ihan hirveästi, mitä näemme heiltä vielä.